🌏【8/18まで】人気海外ホテルセールまもなく終了！エアトリの限定クーポンで最大3万円OFF｜今すぐ使える旅の賢い予約術

エアトリで開催中の「人気海外ホテルセール」が8/18までで終了！台北・香港・バンコクなど主要都市ホテルがセール価格に。さらに最大3万円OFFのメルマガ限定クーポン「DUCCXT674H」も併用可能。ホテル単体も航空券＋ホテルも対象の、お得な予約方法を解説！

1. 期間限定のチャンス！エアトリの海外ホテルセールが“賢い旅行者”の味方になる理由

いよいよ秋の旅行シーズンが本格化します。夏の喧騒から離れ、落ち着いた雰囲気の中で海外をゆっくりと満喫したいと考える方も多いのではないでしょうか。そんなあなたに、エアトリが贈る**「期間限定・人気海外ホテルセール」**が、最高の旅の出発点となります。

エアトリプラス(国内航空券＋ホテル）



格安海外ツアーなら＜エアトリ＞

韓国旅行: 韓国でしかできない特別な体験をしよう！驚きと感動の旅があなたを待っている！ Kindle版ケンコウ ピカキチ (著) 形式: Kindle版

このセールの最大の魅力は、ただ価格が安くなるだけではありません。**メルマガ会員限定で配布中の「最大3万円OFFクーポン」を組み合わせることで、信じられないほどの“神コスパ”**を実現できることです。これは、まるで宝くじに当たったかのようなお得さで、普段は手が届かない憧れのホテルに泊まったり、より快適な部屋を選んだり、旅の予算を大幅に節約して現地でのショッピングやグルメに回したりと、旅の可能性を大きく広げてくれます。

このクーポンの有効期限は、2025年8月18日 23:59までと、非常に短い期間です。この時間を過ぎると、この大きなチャンスは失われてしまいます。まさに**「今」この瞬間が、運命の分かれ道**です。

クーポンコード：DUCCXT674H 有効期限：2025年8月18日 23:59まで 対象：海外ホテルおよび航空券＋ホテルの予約

2. クーポン＋セールで実現する「驚きの宿泊体験」！注目のホテルと価格実例

このクーポンとセールを組み合わせることで、どれほどお得になるのか、具体的なホテルと料金の事例を見てみましょう。以下に示す料金は、すべて1泊1室あたり、税込の目安価格です。

① 【ソウル】相鉄ホテルズ ザ・スプラジール ソウル 東大門

📍立地：深夜までにぎわうショッピングとファッションの中心地、東大門エリアに位置。地下鉄東大門歴史文化公園駅からも徒歩すぐで、明洞（ミョンドン）や江南（カンナム）といった主要エリアへのアクセスも抜群です。

💰料金：21,513円〜（9/16〜9/18宿泊）

👉このホテルの魅力： 日本のホテルブランドである相鉄ホテルズが手掛けており、清潔感と快適性は折り紙付きです。海外にいながらも、安心感のあるサービスを受けることができます。東大門のナイトショッピングを心ゆくまで楽しんだ後も、すぐにホテルに戻れる好立地は、旅行者にとって大きなメリットです。 💡クーポン活用例：例えば、2泊3日でホテルを予約する場合、約4.3万円の料金が、最大3万円OFFクーポン適用で、実質1.3万円台に！ 1人あたりに換算すると、1泊あたり数千円で日系ホテルに宿泊できるという、信じられない価格が実現します。

② 【釜山】釜山ビジネスホテル

📍立地：釜山最大の繁華街である西面（ソミョン）駅から徒歩すぐ。地下街やデパート、映画館などが集まるエリアで、買い物や食事に困ることはありません。

💰料金：9,551円〜（9/2〜9/4宿泊）

👉このホテルの魅力： その名の通り、ビジネス利用にも観光利用にも便利な優れたコストパフォーマンスが魅力です。お手頃な価格でありながら、清潔で機能的な客室を提供しており、宿泊費を抑えたい賢い旅行者にぴったりです。 💡クーポン活用例：1泊1万円を切る料金のホテルに3泊する場合、約2.8万円の料金が、最大3万円OFFクーポン適用で、実質無料になる可能性も！ 宿泊費をほぼゼロに抑えて、その分をすべて釜山の美味しい海鮮料理や観光に回す、という夢のような旅が実現します。

③ 【台北】シーザーパークホテル台北

📍立地：台北の交通の要所である台北駅に直結しており、徒歩わずか1分という圧倒的な利便性を誇ります。桃園国際空港からのアクセスもスムーズで、市内観光の拠点としても最適です。

💰料金：19,242円〜（9/9〜9/11宿泊）

👉このホテルの魅力： ホテルの外に出なくても楽しめるほど、館内施設が充実しています。本格的な中華料理レストランや、ゆったりと過ごせるカフェなど、ホテル内でも台湾の美食を堪能できます。初めての台湾旅行で、アクセスや立地に不安がある方にも、このホテルは最高の安心感を提供してくれます。 💡クーポン活用例：3泊4日でこのホテルに宿泊した場合、約5.7万円の料金が、最大3万円OFFクーポン適用で、実質2.7万円台に！ 1泊あたり1万円を切る価格で、台北駅直結の高級ホテルに泊まれる、まさに奇跡のオファーです。

④ 【香港】B P インターナショナル

📍立地：九龍半島中心部の油麻地（ヤウマテイ）に位置し、観光やショッピングに非常に便利です。地下鉄の駅も近く、香港の街を自由に巡ることができます。

💰料金：13,882円〜（9/23〜9/25宿泊）

👉このホテルの魅力： 中層階以上の客室からは、香港の街並みやビクトリアハーバーの絶景を眺めることができます。特に夜景は格別で、部屋にいながらにして香港の煌びやかな夜景を独り占めできるのは、このホテルならではの醍醐味です。 💡クーポン活用例：このホテルに3泊した場合、約4.1万円の料金が、最大3万円OFFクーポン適用で、実質1.1万円台に！ 1泊あたり4千円を切る価格で、香港の絶景を楽しめるホテルに泊まれる、まさに感動の価格です。

⑤ 【バンコク】ジャスミン リゾートホテル

📍立地：高架鉄道BTSのエカマイ駅すぐそばにあり、市内中心部へのアクセスが非常に良好です。バンコクの中心から少し離れているため、落ち着いた雰囲気の中でリゾート気分を満喫できます。

💰料金：11,752円〜（9/16〜9/18宿泊）

👉このホテルの魅力： 広々とした客室と清潔感で、リピーターが多いと評判のリゾート型ホテルです。都会の喧騒から離れた場所で、プールサイドでくつろいだり、スパで癒やされたりと、心身ともにリフレッシュできます。 💡クーポン活用例：4泊5日でこのホテルに宿泊した場合、約4.7万円の料金が、最大3万円OFFクーポン適用で、実質1.7万円台に！ 1泊あたり4千円台で、バンコクの高級リゾートホテルに泊まれるという、ありえないほどの高コスパが実現します。

3. 簡単3ステップ！クーポン活用の手順ガイド

「お得なのは分かったけど、使い方が難しそう…」という方もご安心ください。エアトリでのクーポン利用は、誰でも簡単に完了できます。

ステップ1：エアトリにログイン（会員登録が必要） クーポンは会員限定のサービスです。まだ会員でない方は、数分で完了する会員登録を済ませておきましょう。

ステップ2：対象ホテルを選択し、予約画面へ 海外ホテル単体、または航空券＋ホテルの予約ページで、ご希望のホテルやプランを選択し、予約画面へと進みます。

ステップ3：クーポンコード【DUCCXT674H】を入力 予約画面の「クーポンコード入力」欄に、配布された**クーポンコード【DUCCXT674H】**を正確に入力します。適用ボタンを押すと、割引が自動的に反映された金額が確認できます。

たったこれだけ！ 難しい操作は一切ありません。割引後の料金に納得したら、予約を完了させてください。

4. 知っておきたいQ&A｜賢い旅行者のための最終チェック

クーポンを利用する前に、よくある質問をチェックして、疑問を解消しておきましょう。

Q. クーポンはホテル単体でも使える？ **A. はい、海外ホテル単体予約でも使えます。**航空券をマイルで手配した方や、既に航空券を持っている方でも、このクーポンでお得にホテルを予約できます。

Q. 航空券＋ホテルプランでも適用されますか？ A. もちろん対象です！ 「ホテルのみ」か「セットプラン」か、どちらでも適用可能です。ただし、セットプランの方が元々の割引率が高いため、より大きな割引効果が期待できます。

Q. クーポンを使ってキャンセルしたら、再使用できる？ A. いいえ、キャンセルになるとクーポンは無効となり、再発行はされません。 非常に重要な点です。予約は慎重に、そして確実な旅行日程で進めてください。

Q. クーポンを利用した方が、ポイントももらえますか？ A. はい。 条件によっては、クーポン割引後の金額に応じて、エアトリポイントも付与されます。ポイントは次回の旅行で利用できるため、さらに旅がお得になります。詳細は予約時にご確認ください。

5. セール終了間近！今すぐ予約するべき究極の理由

この素晴らしいセールとクーポンのチャンスは、刻一刻と迫っています。なぜ今すぐ予約するべきなのか、その理由を改めて確認しましょう。

価格は需要と供給で日々変動 ：セール終了と同時に、人気ホテルや人気の宿泊日程は 値上がりする可能性が非常に高い です。この破格の価格は、今この瞬間だけです。

：セール終了と同時に、人気ホテルや人気の宿泊日程は です。この破格の価格は、今この瞬間だけです。 クーポンは8月18日（日）23:59で終了 ：このクーポンの割引額は、他のキャンペーンではめったに見られない 破格のディスカウント です。この**今しかない“期間限定のチャンス”**を逃す手はありません。

：このクーポンの割引額は、他のキャンペーンではめったに見られない です。この**今しかない“期間限定のチャンス”**を逃す手はありません。 人気のホテル・日程は早い者勝ち：週末出発や連休中の日程は、特に需要が高く、すぐに予約が埋まってしまいます。「いいな」と思ったときには、もう遅いかもしれません。「即断即決」が、お得な旅を手に入れるための鉄則です。

6. まとめ｜人気海外ホテルセールは賢い旅行者の最強の武器！

今回のエアトリの人気海外ホテルセールは、賢く、そしてお得に旅をしたいと考えるすべての人にとって、最高の武器となります。

メルマガ限定クーポンで最大3万円OFFという、かつてないチャンス。東アジア・東南アジアの主要都市のホテルが軒並みセール対象となり、ホテル単体でも、航空券＋ホテルでもクーポンが適用可能です。

「高品質な旅を、低価格で実現したい」

その願いを叶えるために、エアトリがこのチャンスを用意しました。今すぐ予約すれば、秋の旅行が、あなたの想像をはるかに超える素晴らしい思い出となることでしょう。

このチャンスを逃さないでください。

エアトリプラス(国内航空券＋ホテル）





格安海外ツアーなら＜エアトリ＞

韓国旅行: 韓国でしかできない特別な体験をしよう！驚きと感動の旅があなたを待っている！ Kindle版ケンコウ ピカキチ (著) 形式: Kindle版