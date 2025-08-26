国内テーマパーク周辺ホテル特集｜エアトリで予約するおすすめプラン＆活用ガイド【2025年秋版】

エアトリで予約できる全国のテーマパーク周辺ホテルを徹底紹介！東京ディズニーリゾート®・USJ・ハウステンボスなど人気スポット周辺のおすすめホテル情報、割引クーポン、予約テクニックまで完全ガイド。

🏨エアトリで国内ホテル予約が便利な理由

エアトリは、国内外の航空券やホテル予約、ツアー手配までワンストップで完結できる総合旅行サービスです。

特にテーマパーク旅行を計画している方にとって、周辺ホテルの検索から予約までが非常にスムーズ。エアトリ独自の機能と会員限定価格を活用すれば、旅行の満足度を高めながら費用も大幅に節約できます。

航空券＋ホテルの一括予約対応

会員限定プランや割引クーポンあり

口コミ・評価付きでホテル選びが安心

子連れファミリーから大人旅まで幅広く対応

🎢秋のおすすめ！国内テーマパーク周辺ホテル特集

ここからは、エアトリで予約できる全国のテーマパーク周辺ホテルを具体的な実例つきで紹介します。

【千葉】東京ディズニーリゾート®周辺ホテル

■ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

📍所在地：舞浜・浦安

💰料金目安：1泊1室 35,000円〜（時期により変動）

特徴：

東京ディズニーリゾート®・オフィシャルホテル

広々とした客室に加え、 キッズエリア・スパ・プール完備

小さな子供から大人まで快適に過ごせる設備が充実

■ 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

📍所在地：舞浜・浦安

💰料金目安：1泊1室 18,000円〜

特徴：

展望大浴場から東京湾を一望

南国リゾートをイメージしたレストラン で楽しむ朝食が大好評

パークからホテルへの無料シャトルバス付き

【大阪】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™（USJ）周辺ホテル

■ オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ

📍所在地：ユニバーサルシティ駅すぐ

💰料金目安：1泊1室 22,000円〜

特徴：

自然をテーマにした落ち着いたデザイン

ウェルカムサービスが人気 で子供連れ旅行者におすすめ

パークまで徒歩3分の最高立地

■ ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

📍所在地：ユニバーサルシティ

💰料金目安：1泊1室 27,000円〜

特徴：

パークとコラボした フォトジェニックなロビー装飾

家族連れや女子旅に人気の コンセプトルームが多数

朝食ビュッフェはUSJファン必見の豪華メニュー

【長崎】ハウステンボス周辺ホテル

■ ホテルヨーロッパ ハウステンボス

📍所在地：ハウステンボス敷地内

💰料金目安：1泊1室 45,000円〜

特徴：

宿泊者限定のクルーザーで 優雅なチェックイン体験

海を庭にした絶景ロケーション

ヨーロッパを思わせる高級インテリアで非日常を満喫

■ ホテルオークラ JRハウステンボス

📍所在地：ハウステンボス近郊

💰料金目安：1泊1室 28,000円〜

特徴：

オークラブランドならではの 上質なホスピタリティ

天然温泉付き大浴場 で観光後もリフレッシュ

ハウステンボス入園口まで徒歩3分

🌟エアトリの使い方｜予約3ステップ

さらに、会員登録すれば会員限定価格や割引クーポンを利用でき、よりお得に宿泊可能です。

📌エアトリで予約するメリット

航空券とホテルをまとめて予約でさらにお得

ホテルランクやクチコミが事前に確認可能

会員限定の 期間限定セール や ポイント還元

当日予約や直前予約にも対応

たとえば、USJ旅行で「航空券＋ホテル」をまとめて予約すれば、

最大15,000円以上の割引＋ポイント付与で、実質的な宿泊費がさらにお得になります。

📝まとめ｜エアトリで叶える快適テーマパーク旅行

秋の家族旅行・カップル旅行・女子旅に最適

人気テーマパーク周辺ホテルを 最安値＆豊富な選択肢 で検索可能

クーポン活用でさらに割引！

会員登録でポイント還元も狙える

テーマパークをもっと楽しむためには、立地・設備・価格のバランスが重要です。

エアトリなら、予約から旅行当日までをトータルでサポートし、高品質な旅行体験を実現できます。

