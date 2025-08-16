【8/17まで】エアトリクーポンの有効期限と使い方完全ガイド｜3万円OFFで秋旅がもっとおトクに！

エアトリのメルマガ限定クーポン「DUCCXT674H」の有効期限は2025年8月17日まで！最大3万円OFFで海外航空券＋ホテルや海外ホテルの予約が今だけ大幅割引。台北や香港などのお得な例や、使い方、注意点まで完全解説！

1. 期限迫る！エアトリの特別クーポンで、夢の海外旅行を現実に

もうすぐ夏が終わりますが、旅行の計画はまだ諦めないでください！むしろ、夏のピークを過ぎた秋こそ、気候が穏やかで旅行費用も落ち着くベストシーズンです。そして今、エアトリのメルマガ会員限定で配布されている特別クーポンを使えば、その秋の旅が驚くほどお得に、そしてワンランク上の体験へと変わります。

このクーポンの最大の魅力は、その割引額の大きさです。なんと、最大30,000円OFF！これは、航空券やホテルの費用に大きな影響を与え、今まで予算オーバーで諦めていた憧れの旅を、手の届く現実に変えてくれます。「まさか、この金額が割引になるなんて…！」と驚くこと間違いなしです。

しかし、このクーポンには一つ、非常に重要な条件があります。それは、有効期限が2025年8月17日（日）23:59までであること。この日を過ぎると、いかなる理由があろうともクーポンは無効となってしまいます。まさに時間との勝負！ 今この瞬間から、このガイドを参考に、最高の秋旅を予約する準備を始めましょう。

クーポンコード：DUCCXT674H 有効期限：2025年8月17日（日）23:59まで 対象：海外航空券＋ホテル、海外ホテルの予約

2. 驚きの事例！クーポン活用で実現する「夢の旅」

この最大3万円OFFのクーポンが、どれほど大きなインパクトをもたらすのか、具体的な使用例を見てみましょう。特に、セット割との合わせ技で、驚くべき価格で旅ができるケースがあります。

事例1：【成田発 台北2泊3日】

通常料金 ：32,508円～（1人・諸税込）

：32,508円～（1人・諸税込） 利用航空会社 ：スクート

：スクート 宿泊ホテル ：ウォーカーホテル（正義館）4つ星

：ウォーカーホテル（正義館）4つ星 クーポン適用後の実質料金：なんと2,000円台になるケースも！ 「たったの2,000円台で台湾に行けるなんて、信じられない！」と思わず口にしてしまうほどのインパクトです。通常料金が約3.2万円のところ、3万円クーポンを適用すれば、実質2,508円。これは、都内の電車賃やランチ代とほぼ同じ金額です。この価格なら、「週末にちょっと台湾の美味しいものを食べに行こうかな」というまるで国内旅行のような感覚で、憧れの台北旅行が実現します。台北では、夜市での食べ歩きや、九份の幻想的な街並み、故宮博物院での歴史探訪など、見どころが満載です。4つ星ホテルに泊まりながら、この価格で旅ができるのは、まさに奇跡のオファーと言えるでしょう。

事例2：【成田発 香港2泊3日】

通常料金 ：42,236円～（1人・諸税込）

：42,236円～（1人・諸税込） 利用航空会社 ：グレーター・ベイ航空

：グレーター・ベイ航空 宿泊ホテル ：メトロシティ ラウンジ

：メトロシティ ラウンジ クーポン適用後の実質料金：1万円台前半になる可能性も！ 「香港が1万円台で！」という驚きも、このクーポンなら現実になります。通常約4.2万円のところが、3万円クーポンを適用すれば、実質12,236円。この金額なら、香港ディズニーランドのチケット代やお土産代に予算を回すことができます。香港の美しい夜景、活気あふれるストリートマーケット、そして飲茶やエッグタルトなどの絶品グルメを堪能する旅が、想像以上にリーズナブルに実現します。

これらは、エアトリの**「海外航空券＋ホテル」セット割と、今回の特別クーポン**を組み合わせた、最もお得な活用法です。賢い旅人は、この「合わせ技」で、旅のコストを劇的に下げているのです。

3. クーポンの対象カテゴリと注意点｜賢く使うためのルールブック

このお得なクーポンを最大限に活用するためには、その対象カテゴリと注意点を正確に理解することが重要です。

【クーポン対象カテゴリー】

海外航空券＋ホテルセットプラン ：航空券とホテルを一緒に予約するパッケージプランが対象です。個別に予約するよりも元々お得なプランに、さらに3万円OFFの割引が加わるため、 最も高い割引効果 が期待できます。

：航空券とホテルを一緒に予約するパッケージプランが対象です。個別に予約するよりも元々お得なプランに、さらに3万円OFFの割引が加わるため、 が期待できます。 海外ホテル単体予約：航空券は既に手配済みで、ホテルだけを探している場合でも利用可能です。このクーポンを使えば、憧れの高級ホテルや、立地抜群のホテルに、よりお得な価格で宿泊できるチャンスです。

クーポンは、エアトリの公式サイトにログインした状態で、予約時にクーポンコードを入力するだけで自動的に適用されます。対象商品には「クーポン適用可能」の表示が必ずありますので、予約画面で確認しましょう。

【注意事項】

有効期限 ： 2025年8月17日（日）23:59まで 。この時間までに予約を完了させる必要があります。

： 。この時間までに予約を完了させる必要があります。 他のキャンペーン・割引との併用 ：原則として、他のキャンペーンや割引との併用はできない場合があります。予約画面で最終的な割引額を確認してください。

：原則として、他のキャンペーンや割引との併用はできない場合があります。予約画面で最終的な割引額を確認してください。 一部除外ホテル・プラン：すべてのホテルやプランが対象となるわけではありません。クーポン適用外のホテルやプランも一部ありますので、必ず「クーポン適用可能」の表示があることを確認しましょう。

4. クーポン活用で狙うべき！秋旅に最適な出発地＆航空券

このクーポンを使えば、秋のベストシーズンに、様々な人気の海外都市へお得に旅立つことができます。

路線 航空会社 出発時期 価格（目安） クーポン適用でさらに… 成田⇔ソウル ティーウェイ航空 10月発 10,000円～ 10月は秋の紅葉も楽しめます。クーポン利用で、往復航空券が実質無料になるケースも！ 成田⇔台北 タイ ライオンエアー 8月発 17,600円～ 8月の暑さが和らぎ始める時期の出発です。クーポンを使えば、ほぼ無料の旅が実現する可能性も。 成田⇔セブ ユナイテッド航空 9月発 11,900円～ 9月はセブのベストシーズン。クーポン利用で、透明な海でのリゾートが驚きの価格に！ 成田⇔グアム ユナイテッド航空 9月発 16,000円～ 日本から最も近いリゾート地グアム。3万円クーポン適用で、実質マイナスになることも！ 羽田⇔シドニー カンタス航空 9月発 66,696円～（燃油代込） 南半球のシドニーは春を迎える時期。3万円クーポン適用で、3.6万円台と半額近くまで安くなります！

5. クーポン利用の簡単3ステップ｜誰でもできる予約術

「クーポンって難しそう…」と思っている方もご安心ください。エアトリでのクーポン利用は、とても簡単です。

ステップ1：エアトリ公式サイトにログイン

まずは、エアトリの公式サイトにアクセスし、ログインします。まだ会員でない方は、この機会に登録しておきましょう。

ステップ2：希望のプランを検索

海外航空券＋ホテルまたは海外ホテルのページへアクセスし、行きたい場所や日程を入力して検索します。

ステップ3：クーポンコードを入力して適用を確認

予約画面の「クーポンコード入力」欄に、**クーポンコード「DUCCXT674H」**を正確に入力します。適用ボタンを押すと、その場で割引額が自動的に反映されるので、最終的な料金を確認してから予約を完了させましょう。

このたった3つのステップで、あなたの秋旅が劇的にお得に変わります。

6. 賢い旅行者のためのQ&A

クーポン利用に関するよくある質問をまとめました。不安な点を解消して、安心して予約しましょう。

Q1：クーポンは1回限りですか？ A1：はい、基本的に1アカウントにつき1回のご利用が原則です。1回の予約で利用できるクーポンの数にも制限がありますので、最も割引額が大きくなるように、慎重にプランを選びましょう。

Q2：ホテル単体の予約でも使えますか？ A2：はい、可能です。「海外ホテル」のページからの予約にも適用できます。例えば、航空券はマイルで手配し、ホテルだけをこのクーポンで予約するといった組み合わせも可能です。

Q3：キャンセルした場合、クーポンは再利用できますか？ A3：いいえ、キャンセル扱いとなった時点でクーポンの利用は無効になり、再発行はされません。これは非常に重要な点ですので、予約をする際は、キャンセルしないことを前提に慎重に計画を立ててください。

7. まとめ：クーポンの活用で旅の満足度が格段にアップ！

2025年8月17日（日）23:59までという短い期間ですが、このエアトリの特別クーポンは、あなたの海外旅行の常識を覆すほどの力を持っています。

最大3万円の割引は、ただ単に旅行費用を安くするだけでなく、ワンランク上のホテルに泊まったり、いつもより長く滞在したり、現地で美味しい食事やアクティビティに予算を回したりと、旅の満足度を格段に高めてくれます。

台北、香港、ソウル、グアムなど、人気の都市が対象です。そして、セット割との併用で、その割引効果はさらに増幅されます。

「使わないともったいない」エアトリのクーポン、期限内にしっかり活用して、この秋、一生の思い出に残る最高の旅を手に入れましょう。このチャンスは、今この瞬間だけです。

