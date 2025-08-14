【エアトリ完全ガイド】秋の海外旅行はセット割で決まり！ソウル、バンコクを賢く旅する究極の予約術

秋の海外旅行は、エアトリの**「海外航空券＋ホテル」セット割**が断然お得！ソウル2泊3日（4つ星ホテル付き）が4.7万円台～、**バンコク3泊4日（5つ星ホテル付き）が6.9万円台～**と、驚きの価格でワンランク上の旅が実現。旅行のベストシーズンである秋は、フライトもホテルも選びやすい今が予約のチャンスです。本ガイドでは、賢くお得に秋旅を満喫するための具体的なプランや予約のコツを徹底解説します。

1. エアトリの「海外航空券＋ホテル」セット割が秋旅に最適な理由

秋は、夏の混雑が落ち着き、気候も穏やかで過ごしやすいため、海外旅行のベストシーズンとして知られています。この素晴らしい時期に、エアトリが提供する「海外航空券＋ホテル」のセット割を利用しない手はありません。このセット割は、航空券とホテルを個別に予約するよりも大幅に割引が適用されるのが最大の魅力です。例えば、ソウル2泊3日（航空券＋4つ星ホテル）のパッケージが、1人あたり3.3万円以上も割引された驚きの価格、4.7万円台～で提供されています。これは、航空券とホテルをバラバラに手配する手間を省きながら、予算を気にせずワンランク上の旅を実現できる、まさに究極のプランです。

多くの人が夏の旅行を終えた今だからこそ、フライトやホテルの選択肢が豊富にあり、自分の希望にぴったりのプランを見つけやすい時期でもあります。つまり、「今こそが予約のゴールデンタイム！」なのです。エアトリのセット割を活用すれば、旅の計画から予約までをワンストップで完了させることができ、時間も費用も賢く節約できます。

エアトリプラス(国内航空券＋ホテル）





格安海外ツアーなら＜エアトリ＞

韓国旅行: 韓国でしかできない特別な体験をしよう！驚きと感動の旅があなたを待っている！ Kindle版ケンコウ ピカキチ (著) 形式: Kindle版

2. 成田発ソウル2泊3日プラン：4つ星ホテルで快適な滞在を

ソウルへの旅を考えているあなたに、エアトリが自信を持っておすすめするプランがこちらです。

圧倒的なコストパフォーマンスで、心ゆくまでソウルを満喫

プラン詳細 : 【成田発ソウル 2泊3日】

: 【成田発ソウル 2泊3日】 価格 : 47,841円～ （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込）

: （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込） 利用航空会社 : エアソウル

: フライト : 往路: 9/10(水) 成田発、復路: 9/12(金) ソウル発

: 往路: 9/10(水) 成田発、復路: 9/12(金) ソウル発 宿泊ホテル: セジョン ホテル（4つ星） 2名1室利用

このプランの最大の魅力は、4つ星ホテルである「セジョン ホテル」に宿泊しながら、5万円以下の驚きの価格で旅行できる点です。セジョン ホテルは、ソウル市内の中心地、明洞（ミョンドン）の地下鉄駅直結という抜群の立地を誇ります。ショッピングやグルメ、観光の中心地にありながら、清潔感のある広々とした客室と上質なサービスが評判です。

このプランで体験できるソウル旅の具体例

1日目：9月10日（水）、成田空港からエアソウルで出発し、午後にソウルへ到着。明洞の中心にあるセジョン ホテルにチェックイン後、まずはホテルの周辺を散策。活気あふれる明洞の街で、屋台グルメを食べ歩きしたり、最新のコスメをチェックしたり。夕食は、ホテルから歩いて行ける距離にある名店で、本場のサムギョプサルに舌鼓を打ちます。

2日目：午前中は地下鉄で景福宮（キョンボックン）へ移動し、美しい韓国の伝統建築を鑑賞。色鮮やかな韓服をレンタルして、記念撮影を楽しむのもおすすめです。午後はトレンドの発信地である弘大（ホンデ）へ足を延ばし、個性的なショップを巡ります。夜はホテル近くの南山タワーに上り、ソウルの美しい夜景を一望。ロマンチックなひとときを過ごします。

3日目：最終日は、ホテルからアクセスしやすい南大門市場でお土産探し。韓国海苔やキムチ、伝統工芸品など、家族や友人へのプレゼントを選びます。フライトの時間に合わせてホテルを出発し、ソウルでの充実した旅を終えます。

このように、4つ星ホテルでの快適な滞在と、ソウル市内の主要な観光地を効率的に巡ることができるのが、このプランの醍醐味です。

3. 成田発バンコク3泊4日プラン：5つ星ホテルで優雅な旅を

常夏の楽園バンコクを、贅沢に満喫したいあなたには、こちらのプランがおすすめです。

5つ星ホテルで、心身ともに満たされる最高のひとときを

プラン詳細 : 【成田発バンコク 3泊4日】

: 【成田発バンコク 3泊4日】 価格 : 69,751円～ （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込）

: （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込） 利用航空会社 : タイ・エア アジアX

: フライト : 往路: 9/16(火) 成田発、復路: 9/19(金) バンコク発

: 往路: 9/16(火) 成田発、復路: 9/19(金) バンコク発 宿泊ホテル: グランドセンターポイントスクンビット55（5つ星） 2名1室利用

このプランの魅力は、なんといっても5つ星ホテルである「グランドセンターポイントスクンビット55」に宿泊できることです。スクンビット地区に位置するこのホテルは、豪華な設備と洗練されたサービスが自慢。プールやスパ、レストランも充実しており、ホテルに滞在しているだけで心身ともにリフレッシュできます。

このプランで体験できるバンコク旅の具体例

1日目：9月16日（火）、成田空港からタイ・エア アジアXで出発。夜にバンコクに到着後、送迎サービス（別手配）で5つ星ホテルへ。チェックイン後は、ホテル内のレストランで洗練されたタイ料理を味わい、優雅な夜を過ごします。

2日目：午前中は、ホテルの豪華なプールでリゾート気分を満喫。午後はトゥクトゥクに乗って、ワット・ポーやワット・アルンといった壮大な寺院を巡り、タイの歴史と文化に触れます。夜は活気あふれるナイトマーケットを訪れ、ローカルフードの食べ歩きやショッピングを楽しみます。

3日目：終日フリータイム。ホテルでゆっくり過ごすもよし、水上マーケットや鉄道市場といった郊外の人気スポットへ足を延ばすもよし。このプランなら、自分のペースで自由に旅を楽しむことができます。夜は、ホテル近くの高級スパでタイ古式マッサージを受け、旅の疲れを癒やします。

4日目：最終日は、ホテルの美味しい朝食を堪能した後、空港へ。今回の旅の思い出を振り返りながら、帰路につきます。5つ星ホテルでの優雅な滞在が、旅の満足度を最高潮に高めてくれることでしょう。

4. 賢い旅の秘訣！LINE限定クーポンと充実のサポートサービス

エアトリでは、航空券＋ホテルのお得なセット割に加えて、さらに旅を充実させるための様々なサービスを提供しています。

LINE限定クーポン ： LINEの友だち追加＆ID連携 を行うと、 今すぐ使える限定クーポン がもらえます。このクーポンを使えば、今回の特別価格から さらに割引 が適用され、まさに「 最安値のその先へ！ 」という、究極のお得な旅が実現します。

： を行うと、 がもらえます。このクーポンを使えば、今回の特別価格から が適用され、まさに「 」という、究極のお得な旅が実現します。 海外航空券の最安値＆おすすめ情報 ：エアトリのサイトでは、各路線の 最安値情報 や、エアトリが厳選した おすすめの航空券 を一覧で確認できます。「 とにかく安く行きたい！ 」「 どの航空会社が良いか迷う… 」といった場合でも、簡単に最適なフライトを見つけることができます。

：エアトリのサイトでは、各路線の や、エアトリが厳選した を一覧で確認できます。「 」「 」といった場合でも、簡単に最適なフライトを見つけることができます。 充実の付帯サービス：海外旅行に欠かせない海外旅行保険、Wi-Fiレンタル、現地ツアーの手配も、エアトリでまとめて完了できます。特に、空港送迎や観光ツアー、現地観光スポットの各種チケットなどのアクティビティも予約できるので、旅先での「困った！」を解消し、よりスムーズな旅を実現できます。

5. まとめ：エアトリのセット割で、最高の秋旅へ出発しよう！

夏の喧騒が過ぎ去り、過ごしやすい気候となる秋は、海外旅行に最適な季節です。エアトリの「海外航空券＋ホテル」セット割を利用すれば、ソウル2泊3日（4つ星ホテル付き）が4.7万円台～、**バンコク3泊4日（5つ星ホテル付き）が6.9万円台～**という驚きの価格で、ワンランク上の旅が実現します。

ホテルもフライトも選びやすい今が、まさに予約のチャンスです。「あなたの理想の秋旅」を、エアトリで最高の形で叶えませんか？

「さあ、今すぐエアトリのウェブサイトにアクセスして、秋の旅を計画しましょう！」

このチャンスを最大限に活用して、忘れられない思い出を作ってくださいね！

エアトリプラス(国内航空券＋ホテル）





格安海外ツアーなら＜エアトリ＞

韓国旅行: 韓国でしかできない特別な体験をしよう！驚きと感動の旅があなたを待っている！ Kindle版ケンコウ ピカキチ (著) 形式: Kindle版

Search Results for: 韓国