ADHD辛すぎて会社員辞めた。 #shorts
大人でも発達障害で苦しむ人は多いと思うんですが、ADHDでも幸せになれると思います！
互いに自分のやりたい事を見つけていきましょ☺️
〜ナカモトフウフの説明〜
沖縄移住のちゃんまり(妻)と沖縄県民の夫だいすけ(夫)の子なし夫婦の日常Vlog。
カップル、主婦、夫婦、一人暮らしさん、二人暮らしさん、男性、女性、様々な生活スタイルの方とコメント欄で交流できれば嬉しいです。