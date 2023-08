シモーネ・アンダーソンはニュージーランドのメーキャップアーティスト、25歳。

ダイエット・スリム美のために、1年足らずで200ポンド減らした。

胃スリーブ手術、皮膚除去、トレーニングなどを駆使した。

彼女の1年で90kg減量は、手術しなければ

そんなに急速にできないダイエット。

胃を小さくして、脂肪除去。

彼女のたるんだ、シワシワの皮膚が

痛ましい。

ここまでやっても

女はスリム美を手に入れたい。

