育毛剤・楽天ショップおススメ上位１０品
今回は”育毛剤・楽天ショップおススメ上位１０品”の紹介です。前回はピカキチさんが”毛髪と植物比較論”を展開しましたが、今回はどんなお話になるでしょうか。お楽しみに。
＊登場人物 P: ケンコウ・ピカキチ、A: 健康にお悩みを持つAさん
A 「ピカキチさん、今日はどんな話をしてくれるの？」
P 「そうだね。ピカキチの提唱する”育毛５大原則”というのを紹介しよう。」
A 「へーっ、ピカキチさんって、たいそうなことを話すんだね。」
P 「まあ、育毛人生を歩んできた私がつちかった考え方だよ。」
A 「あっそう、とりあえず聞いとく。あっ、それから、”育毛剤・楽天ショップおススメ上位１０品”の紹介も忘れないでね。」
|ピカキチ・育毛５大原則
|１．育毛するなら植物の成長をヒントに原因を考える。
|２．育毛には総合的ケアが必要である。
|３．育毛回復期間は光の入射角・反射角の理論と同じである。
|４．育毛するには徹底抗戦しかない。
|５．育毛するのに最大の敵は己自身にある。
１
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ピカキチ参考記事：
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