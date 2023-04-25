今回は”育毛剤・楽天ショップおススメ上位１０品”の紹介です。前回はピカキチさんが”毛髪と植物比較論”を展開しましたが、今回はどんなお話になるでしょうか。お楽しみに。

＊登場人物 P: ケンコウ・ピカキチ、A: 健康にお悩みを持つAさん

A 「ピカキチさん、今日はどんな話をしてくれるの？」

P 「そうだね。ピカキチの提唱する”育毛５大原則”というのを紹介しよう。」

A 「へーっ、ピカキチさんって、たいそうなことを話すんだね。」

P 「まあ、育毛人生を歩んできた私がつちかった考え方だよ。」

A 「あっそう、とりあえず聞いとく。あっ、それから、”育毛剤・楽天ショップおススメ上位１０品”の紹介も忘れないでね。」

P 「OK、今わからなくても、いつかきっと、みんなの役に立つと思うよ。」

ピカキチ・育毛５大原則 １．育毛するなら植物の成長をヒントに原因を考える。 ２．育毛には総合的ケアが必要である。 ３．育毛回復期間は光の入射角・反射角の理論と同じである。 ４．育毛するには徹底抗戦しかない。 ５．育毛するのに最大の敵は己自身にある。

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ピカキチ参考記事：

ピカキチ育毛５大原則

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