【閲覧注意】やりすぎ警察官・女性に暴行(膝げり、パンチ、電子ガン)、A wild policeman,violence,

アメリカ・ウィスコンシン州、マジソンで取られたフィルム。

捕まえた女性(黒人)に膝げり、パンチ、電子ガン。

こりゃ、どうみてもやりすぎだろ。

また白人が黒人に対する蔑視か。

Woman kneed, punched, tasered by police in Madison, Wisconsin

A wild police confrontation was caught on camera in Madison, Wisconsin, and many were asking if officers went too far.

https://www.yahoo.com/news/video-woman-kneed-punched-tasered-052559412.html

