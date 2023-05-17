車＆バイク・ドライブレコーダーは買いか？・楽天ショップおススめランキング

2時間 ago sanchinpin

車やバイクに取り付けるドライブレコーダー、けっこうお安く入手できますね。２,３千円から１，２万円のがアマゾンにありました。自動録画や動体感知、広角視野、GPS搭載、バックミラーにつけるものまで、さまざま。楽天ショップでは、一万円以上のものを中心に、おススメ品を調べてみました。

1

ドライブレコーダー HDR-101 COMTEC（コムテック） 安心の日本製 ノイズ対策済み 小型ボディ 2.5インチ液晶搭載 常時録画 衝撃録画 スイッチ録画 音声録音 LED信号機対応ドライブレコーダー

価格:10,490円
(2015/12/1 20:15時点)
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2

【今だけポイント10倍！～12/25(金)23：59まで】【送料無料】Transcend ドライブレコーダー 【レビューでおまけGET！】DrivePro 200 高画質フルHD 常時録画 microSD16GB付属 ドラレコ［TS16GDP200M-J］

価格:13,800円
(2015/12/1 20:16時点)
感想(96件)

3

ドライブレコーダー HDR-251GH COMTEC（コムテック） フルHDで高画質 安心の日本製 ノイズ対策済み 製品3年保証 GPS搭載 駐車監視モード 2.8インチ液晶搭載 常時録画 衝撃録画 スイッチ録画 音声録音 LED信号機対応

価格:24,800円
(2015/12/1 20:16時点)
感想(56件)

4

【ドライブレコーダー】【税込】【送料無料】GPS対応 世界最小クラス　小型 400万画素CMOSセンサー搭載　フルHDを超えた高画質 新178°超広角　G-センサー搭載 HDMI出力　高感度　日本製にも負けない実力　常時録画　レビューを書いて90日保証

価格:25,800円
(2015/12/1 20:17時点)
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5

KNA-DR300 あす楽対応ケンウッド　ドライブレコーダー

価格:15,300円
(2015/12/1 20:18時点)
感想(104件)

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ドライブレコーダー HDR-201G COMTEC（コムテック）安心の日本製！ノイズ対策済みGPS搭載小型ボディ 2.5インチ液晶搭載常時録画 衝撃録画 スイッチ録画 音声録音LED信号機対応ドライブレコーダー

価格:13,680円
(2015/12/1 20:18時点)
感想(205件)

7

KNA-DR350ケンウッド　ドライブレコーダー

価格:19,300円
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感想(4件)

8

レーダー探知機 ZERO700V (ZERO 700V) OBD2-R2セット COMTEC（コムテック）OBD2接続対応みちびき＆グロナス受信Gジャイロ搭載3.2inchカラー液晶搭載最新データ無料ダウンロード対応超高感度GPSレーダー探知機【送料無料】

価格:22,800円
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9

【レビューを書いたら送料無料】ドラレコ＆カメラセット4.3インチ ルームミラー & CMOSバックカメラセットドライブレコーダー 角型バックカメラ バック連動機能バックミラー バックモニター 液晶王国 安心1年保証

価格:12,000円
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Yupiteru/ユピテル【DRY-AS380M】ドライブレコーダー (Full HD高画質 DRYAS380M)

価格:27,800円
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11

コムテック ZERO 800V＆OBD2-R2セット OBDII接続グロナス＆みちびき受信対応 GPSレーダー探知機【ランドアバウト/移動式小型オービス対応 最新データ無料更新/ドライブレコーダー接続対応】

価格:25,800円
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DRY-WIFIV1C【税込】 ユピテル 無線LAN内蔵 ディスプレイ搭載 ドライブレコーダー YUPITERU [DRYWIFIV1C]【返品種別A】【送料無料】【RCP】

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13

ユピテル DRY-AS400WGc GPS搭載 FullHDドライブレコーダー 【2.0インチTFT液晶付き 400万画素HDR搭載 Gセンサー搭載】

価格:22,800円
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14

ドライブレコーダー GPS搭載4.3インチ ルームミラーモニター バックカメラセット 1年保証Gセンサー搭載 衝撃検知 GoogleMap連動 走行情報記憶 常時録画 高画質 車載カメラ ドラレコ 液晶王国 安心1年保証

価格:16,260円
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感想(210件)

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