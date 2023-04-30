新聞広告・カーナビ1万円は買いか？・比較アマゾン売れ筋10品
昔なら、地図片手にドライブが基本であったが、今はカーナビ一つあれば日本中どこへでも。最近は道路新設が多くて、カーナビデータが追いつかない。新しい道ができていて、カーナビは道なき道を示す。さて、今回は1万円のカーナビの新聞広告。これを基本にまず、アマゾンで品調べをしてみました。
1
|
パナソニック(Panasonic) ゴリラ(Gorilla) 5V型 ワイドVGA SSDポータブルカーナビゲーション CN-GP550D
新品価格
2
|
ユピテル 7.0型ワンセグ内蔵ポータブルナビゲーション YPB741
新品価格
3
|
RAMASU(ラマス) 旅ナビ 7インチカーナビゲーション るるぶDATA内蔵/キャンプ場、道の駅検索モード搭載 MA-715 MA-715
新品価格
4
|
ユピテル 7.0型ワンセグ内蔵ポータブルナビゲーション YPB740
新品価格
5
|
新品価格
6
|
パナソニック(Panasonic) ゴリラ(Gorilla) 7V型 16GBSSD搭載 ワイドVGA FM-VICS内蔵 ワンセグ SSDポータブルカーナビゲーション CN-GP755VD
新品価格
7
|
エイ・アイ・ディー(AID) 7インチ ポータブルナビゲーション 地図更新3年無料 ワンセグ 一体型GPS内蔵 MK7WB
新品価格
8
|
Panasonic Gorilla SSDポータブルカーナビゲーション 5V型 CN-GP540D
新品価格
9
|
ポータブルナビ 7インチ ナビゲーション カーナビ 地図更新 オービス エコ運転 るるぶ搭載 タッチパネル ワンセグ Bluetooth 外部入力 バックモニター バック連動 FMトランスミッター 動画 音楽 写真 再生 microSD 12V 24V オリジナルブランド 「道-Route-」 NV-A005
新品価格
10
|
多機能7インチポータブルナビゲーション TNK-707 【2015年版地図を搭載/オービス警告対応/明るい所でも見やすいサンバイザー付属/ウォーキングナビ機能】
新品価格
603 total views, 2 views today