新聞広告・カーナビ1万円は買いか？・比較アマゾン売れ筋10品

47分 ago sanchinpin

昔なら、地図片手にドライブが基本であったが、今はカーナビ一つあれば日本中どこへでも。最近は道路新設が多くて、カーナビデータが追いつかない。新しい道ができていて、カーナビは道なき道を示す。さて、今回は1万円のカーナビの新聞広告。これを基本にまず、アマゾンで品調べをしてみました。

カーナビ20k1200.jpg

1

パナソニック(Panasonic) ゴリラ(Gorilla) 5V型 ワイドVGA SSDポータブルカーナビゲーション CN-GP550D

新品価格
￥25,780から
(2015/8/22 23:23時点)

2

ユピテル 7.0型ワンセグ内蔵ポータブルナビゲーション YPB741

新品価格
￥20,304から
(2015/8/22 23:21時点)

3

RAMASU(ラマス) 旅ナビ 7インチカーナビゲーション るるぶDATA内蔵/キャンプ場、道の駅検索モード搭載 MA-715 MA-715

新品価格
￥10,000から
(2015/8/22 23:23時点)

4

ユピテル 7.0型ワンセグ内蔵ポータブルナビゲーション YPB740

新品価格
￥18,480から
(2015/8/22 23:24時点)

5

ユピテル 5.0型ポータブルナビゲーション YPL520

新品価格
￥11,260から
(2015/8/22 23:25時点)

6

パナソニック(Panasonic) ゴリラ(Gorilla) 7V型 16GBSSD搭載 ワイドVGA FM-VICS内蔵 ワンセグ SSDポータブルカーナビゲーション CN-GP755VD

新品価格
￥43,420から
(2015/8/22 23:58時点)

7

エイ・アイ・ディー(AID) 7インチ ポータブルナビゲーション 地図更新3年無料 ワンセグ 一体型GPS内蔵 MK7WB

新品価格
￥9,396から
(2015/8/22 23:25時点)

8

Panasonic Gorilla SSDポータブルカーナビゲーション 5V型 CN-GP540D

新品価格
￥24,500から
(2015/8/22 23:55時点)

9

ポータブルナビ 7インチ ナビゲーション カーナビ 地図更新 オービス エコ運転 るるぶ搭載 タッチパネル ワンセグ Bluetooth 外部入力 バックモニター バック連動 FMトランスミッター 動画 音楽 写真 再生 microSD 12V 24V オリジナルブランド 「道-Route-」 NV-A005

新品価格
￥14,980から
(2015/8/22 23:55時点)

10

多機能7インチポータブルナビゲーション TNK-707 【2015年版地図を搭載/オービス警告対応/明るい所でも見やすいサンバイザー付属/ウォーキングナビ機能】

新品価格
￥11,800から
(2015/8/22 23:56時点)

 603 total views,  2 views today

Related posts:

新聞広告・おススメ楽々カーナビ1万円よりも人気のカーナビPN710B, PD-008S, TNK-7422FDT, NV-A005
新聞広告・カーナビ1万円は買いか？楽天ショップおススメ10品
新聞広告・カーナビ1万円があるが、さらにお得なカーナビ【PD-009R】3年地図更新＆ドライブレコーダー付‼

関連記事:

  1. 新聞広告・カーナビ1万円は買いか？楽天ショップおススメ10品
  2. 新聞広告・カーナビ1万円は買いか？価格帯１万円-３万円・比較ランキング・アマゾン売れ筋品
  3. 新聞広告・カーナビ1万円は買いか？・価格帯1万円-3万円・比較ランキング・楽天ショップおススメ品
  4. 新聞広告・おススメ楽々カーナビ1万円よりも人気のカーナビPN710B, PD-008S, TNK-7422FDT, NV-A005

More Stories

新聞広告・らくらくカーナビ1万円+カーバイザーは買いか？ それと楽天ショップおススメ30品

6年 ago sanchinpin

新聞広告・カーナビ1万円があるが、さらにお得なカーナビ【PD-009R】3年地図更新＆ドライブレコーダー付‼

7年 ago sanchinpin

新聞広告・おススメ楽々カーナビ1万円よりも人気のカーナビPN710B, PD-008S, TNK-7422FDT, NV-A005

7年 ago sanchinpin

You may have missed

新聞広告・カーナビ1万円は買いか？・比較アマゾン売れ筋10品

47分 ago sanchinpin

【株価はどんな時に動くのか】想定と違う時 #shorts

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【洋書要約】アメリカの富裕層の実態とは〜学歴・仕事・生活〜

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

脱毛薄毛ハゲ対策・育毛機器でパワーアップ・楽天ショップおススメ上位１０品

14時間 ago sanchinpin

【株価はどんな時に動くのか】想定と違う時

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com