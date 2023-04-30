新聞広告・カーナビ1万円は買いか？・比較アマゾン売れ筋10品

昔なら、地図片手にドライブが基本であったが、今はカーナビ一つあれば日本中どこへでも。最近は道路新設が多くて、カーナビデータが追いつかない。新しい道ができていて、カーナビは道なき道を示す。さて、今回は1万円のカーナビの新聞広告。これを基本にまず、アマゾンで品調べをしてみました。

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