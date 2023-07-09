50代からの資産運用と老後対策！100歳まで安心して生きる方法【お金の勉強　初級編】（アニメ動画）：第9回

50代からの資産運用と老後対策！100歳まで安心して生きる方法【お金の勉強 初級編】（アニメ動画）：第9回
00:40 年金の繰り下げ受給という方法（結論）
01:19 定年後の資産運用は失敗の王道パターン
04:22 それでも投資がしたい人は…
05:51 オススメは「貯金」からの「繰り下げ受給」
08:35 繰り下げ受給の方法
10:31 まとめ
について解説しています。
—————————————
▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
▼リベ大ブログ
【50代からの資産運用と老後対策】100歳まで安心して生きる方法
★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF
楽天
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1500158&p_id=56&pc_id=56&pl_id=637&url=https%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F16310040%2F
—————————————
【関連動画】
第106回 老後資金が2000万不足？年金は崩壊するのか？どう備えれば良い？【お金の勉強 初級編】
第79回 生活防衛資金はいくら貯めれば良いか？【お金の勉強 初級編】 https://youtu.be/weABbrTjtZY
第64回 年金は入った方が得なのか？【お金の勉強 初級編】
第58回【投資信託・ETFで迷ったらこれ】インデックス投資はVT1本、VTI1本でも立派なポートフォリオ【株式投資編】
第83回 【高配当ETF】高配当株マニアがHDVに投資している7つの理由【株式投資編】
第66回【高配当ETF】高配当株マニアがSPYDに投資している7つの理由【株式投資編】
第103回 【米国総合債券ファンド】AGGは初心者でも投資しやすい鉄板の債券ETF【株式投資編】
—————————————-
▼動画資料作成ツール「MindMeister（マインドマイスター）」
https://www.mindmeister.com/?r=571381
—————————————-
▼リベ大おすすめサービス一覧
▼リベ大おすすめ書籍一覧
—————————————-
Tweets by freelife_blog
◆インスタグラム
http://instagram.com/freelife_blog
◆両学長LINE公式アカウント
https://lin.ee/…
41 total views, 41 views today