50代からの資産運用と老後対策！100歳まで安心して生きる方法【お金の勉強　初級編】（アニメ動画）：第9回

00:00 intro00:40 年金の繰り下げ受給という方法（結論）01:19 定年後の資産運用は失敗の王道パターン04:22 それでも投資がしたい人は…05:51 オススメは「貯金」からの「繰り下げ受給」08:35 繰り下げ受給の方法10:31 まとめ

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