50代からの資産運用と老後対策！100歳まで安心して生きる方法【お金の勉強　初級編】（アニメ動画）：第9回

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

00:00 intro
00:40 年金の繰り下げ受給という方法（結論）
01:19 定年後の資産運用は失敗の王道パターン
04:22 それでも投資がしたい人は…
05:51 オススメは「貯金」からの「繰り下げ受給」
08:35 繰り下げ受給の方法
10:31 まとめ

について解説しています。

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【関連動画】
第106回 老後資金が2000万不足？年金は崩壊するのか？どう備えれば良い？【お金の勉強 初級編】

第79回 生活防衛資金はいくら貯めれば良いか？【お金の勉強 初級編】 https://youtu.be/weABbrTjtZY

第64回 年金は入った方が得なのか？【お金の勉強 初級編】

第58回【投資信託・ETFで迷ったらこれ】インデックス投資はVT1本、VTI1本でも立派なポートフォリオ【株式投資編】

第83回 【高配当ETF】高配当株マニアがHDVに投資している7つの理由【株式投資編】

第66回【高配当ETF】高配当株マニアがSPYDに投資している7つの理由【株式投資編】

第103回 【米国総合債券ファンド】AGGは初心者でも投資しやすい鉄板の債券ETF【株式投資編】

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