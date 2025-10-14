38歳経理マンが資産4700万円を築いて住宅ローンを8年で完済するまでに絶対に必要だった節約術。貯金3000万円以上のアッパーマス層になるための家計簿・投資・副業も公開！【太朗のおもてなし。/30代】

東洋経済オンラインさん▼8年で住宅ローン完済､4700万貯めた｢超節約術｣https://toyokeizai.net/articles/-/677731

【🔻タイムテーブル】

00:00 太朗のおもてなし。とは？

00:59 資産いくらもっている？期間は？

01:55 浪費家時代の話(年収・金銭事情・金銭感覚)

02:40 23歳の話(年収・金銭事情・金銭感覚)

03:45 24～26歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)

05:20 節約に目覚めた27歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)

07:05 31歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)

08:05 株式投資についての話

09:50 35歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)

10:45 副業についての話

11:20 現在の太朗さんの家計簿公開

12:04 節約で絶対に必要な事

12:10 ①

13:00 ②

13:50 ③

14:38 ④

15:23 ⑤

16:08 こんな絶対節約はやめろ

16:10 ①

16:35 ②

16:53 ③

17:30 ④

18:52 ⑤

18:27 豊かな生活をする秘訣とは

19:25 節約を継続させるコツ

20:00 太郎さんの資産運用の状況(アセットアロケーション)

21:13 将来の目標とは・・・

21:49 節約をして変わったこと

22:20 太朗さんにとって節約とは？

22:58 視聴者様へのメッセージ

