38歳経理マンが資産4700万円を築いて住宅ローンを8年で完済するまでに絶対に必要だった節約術。貯金3000万円以上のアッパーマス層になるための家計簿・投資・副業も公開！【太朗のおもてなし。/30代】
▼8年で住宅ローン完済､4700万貯めた｢超節約術｣
【🔻タイムテーブル】
00:00 太朗のおもてなし。とは？
00:59 資産いくらもっている？期間は？
01:55 浪費家時代の話(年収・金銭事情・金銭感覚)
02:40 23歳の話(年収・金銭事情・金銭感覚)
03:45 24～26歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)
05:20 節約に目覚めた27歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)
07:05 31歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)
08:05 株式投資についての話
09:50 35歳時の話(年収・金銭事情・金銭感覚)
10:45 副業についての話
11:20 現在の太朗さんの家計簿公開
12:04 節約で絶対に必要な事
12:10 ①
13:00 ②
13:50 ③
14:38 ④
15:23 ⑤
16:08 こんな絶対節約はやめろ
16:10 ①
16:35 ②
16:53 ③
17:30 ④
18:52 ⑤
18:27 豊かな生活をする秘訣とは
19:25 節約を継続させるコツ
20:00 太郎さんの資産運用の状況(アセットアロケーション)
21:13 将来の目標とは・・・
21:49 節約をして変わったこと
22:20 太朗さんにとって節約とは？
22:58 視聴者様へのメッセージ
【🔻倹者の流儀ブログ】
