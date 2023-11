「この人が死んだら楽になる」警察官、上司を射殺し逃亡する!!

昨年4月、まさかこんな事件が起こるのか。

警察官が上司を射殺し逃亡するという世も末という事件。

ついこの間、ある青年が警察官の拳銃を奪い、射殺して逃走する事件があったばかりである。

今度は、警察官の巡査が加害者である。

ココで、今大ヒット中のクイーン「ボヘミアン・ラプソディー」(Bohemian Rhapsody)の歌詞にも、似たようなくだりがある。

ママ、人を殺してしまった

彼の頭に銃を突き付けて

引き金を引いた、そしたら彼は死んだ

ママ、人生は始まったばかり

なのに今僕はやってしまって全てを放り投げてしまった

ママ、ううう

あなたを泣かせるつもりじゃなかった

もし僕が明日のこのときに戻らなくても

やっていって、やっていって、何んにも問題ないように

Mama,just killed a man,

Put a gun against his head,

Pulled my trigger,now hes dead,

Mama,life had just begun,

But now Ive gone and thrown it all away-

Mama ooo,

Didnt mean to make you cry-

If Im not back again this time tomorrow-

Carry on,carry on,as if nothing really matters-

クイーン「ボヘミアン・ラプソディー」(意訳)一部引用

http://www.magictrain.biz/wp/blog/2018/06/04/%E3%83%9C%E3%83%98%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%AD%8C%E8%A9%9E%E5%92%8C%E8%A8%B3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3/