自由研究、熱中症回避して、昆虫採集できるか？ 木陰でしたい昆虫採集
この前、家の街灯に飛んできた虫がいる
クワガタとカナブンだ。
子供のころを思い出す。
昆虫採集だ。
しかし、日本は熱帯状態!!!
日本全国、熱中症
子供の熱中症はかわいそう。
小さいからだは、大人のように
熱循環はよくない。
年齢の高い、お年寄りも同じ。
子供たちには
木陰で自由研究や昆虫採集をさせてあげたい。
近くにたくさんクヌギの木や
カブトムシやクワガタが集まる木々がたくさんあった。
かつての田園風景だね。
まだまだある
日本の山間の故郷には
山には森林やらあって
カブトムシやクワガタが集まる木々がある。
おじちゃん、おばあちゃんの住む
田舎には、昆虫採集のできる野原がある。
カブトムシやクワガタだけではなくて
川にはトンボやその幼虫のヤゴやら
タガメやコオイムシがいる。
この前見てきました。
プロの昆虫採集標本
自分でもやってみたい！
そんな時に欲しいのが
昆虫採集セット
標本を作るのに使うのは
注射器と
酢酸エチル、エタノールとのこと。
|
【送料無料】（沖縄県は除く）伸縮式多目的採取網 アルハント アルミ製
価格:12,240円
|
[2個]LED 投光器 LED 作業灯 ワークライト 30W 昼光色 ポータブル 充電式 コードレス 防水加工 災害対策、夜間作業、夜釣り、魚釣り、バイクの整備、夜間の昆虫採集、花見シーズン、アウトドアになど
価格:13,000円
|
価格:6,000円
|
虫除けウェア 着るだけで虫除け 虫よけメッシュパーカー 虫除けウェア ジャケット＋ズボン＋ミトン 害虫毒虫対策 蚊防ぐ 昆虫 採集 釣り 軽量/耐久性/速乾性 ガーデニング 屋外活動などに Lサイズ
価格:5,480円
|
エデュトーイ (EDU-TOYS) 昆虫採集キット EDBL033
価格:4,458円
|
ミネシマ インジェクター 1・2.5・5ml 3個セット (TM-20)
新品価格
|
【全国メール便送料無料】補修用注射器10mlセット 791-03 （針・ポンプセット）【代引決済不可】
価格:980円
|
[koneko]注射器インジェクター 9本組 (並行輸入品)
新品価格
|
価格:324円
|
注射器型 インジェクター 3種セット ミネシマ (TM-20) アロマ 香水 化粧水の小分けにも♪
価格:467円
|
[koneko] 1ml 実験用 注射器 インジェクター (10本組)c (並行輸入品)
新品価格
|
ガス検知管 酢酸エチル 111U 【アズワン】【02P06Aug16】
価格:2,974円
|
【第3類医薬品】消毒用エタノールIP ケンエー(500mL)【ケンエー 消毒用エタノール】
価格:409円
参考：昆虫採集関連キーワード
昆虫採集
昆虫採集 道具
昆虫採集セット
昆虫採集 英語
昆虫採集専用ケース
昆虫採集 服装
昆虫採集 ケース
昆虫採集ツアー
昆虫採集 方法
昆虫採集 網
昆虫採集 場所
昆虫採集 トラップ
昆虫採集 標本
昆虫採集 アプリ
昆虫採集コツ
昆虫採集場所
昆虫採集服装
昆虫採集見つけ方
昆虫採集捕まえ方
昆虫採集自由研究
昆虫採集昆虫採取
昆虫採集虫取り
さて、捕まえた虫を肉眼で見ているだけではつまらない。
顕微鏡が欲しい
顕微鏡でなくても
大きくしてみたい。
最近では便利がモノができた。
USBタイプやスマホに取り付けられる
便利なマイクロスコープである。
|
【マイクロスコープ usb】 Dino Lite Basic E 送料無料【顕微鏡】 USB接続のデジタル顕微鏡【DINOAM2101】美容・業務・工業・化学用検査器 検品 測定器 dinolite Dino-Lite 美容室 ヘアサロン 美容院 エステ 頭皮チェック 化粧品 肌
価格:9,480円
|
【送料無料】 USB マイクロスコープ 拡大率40倍-1000倍 8LED ケーブル長さ約130cm 【壁や床下、下水道、排水溝、 精密機器、車の点検、クーラーや換気扇、排水溝、工事、建築などに】 【調理器具】
価格:3,930円
|
【店内全品ポイント5倍～7/31(火)23:59まで】デジタル顕微鏡 モニタ付 最大300倍 500万画素 デジタル顕微鏡カメラ デジタルマイクロスコープ USB拡大鏡 頭皮や肌のチェックに 虫眼鏡 ［400-CAM025］【サンワダイレクト限定品】【送料無料】
価格:18,800円
|
【店内全品ポイント5倍～7/31(火)23:59まで】デジタル顕微鏡 最大250倍 200万画素 虫眼鏡 USB接続 インターバル撮影・動画撮影対応 デジタル顕微鏡カメラ デジタルマイクロスコープ USB 拡大鏡 頭皮や肌のチェックに ［400-CAM056］【サンワダイレクト限定品】【送料無料】
価格:6,980円
|
ワイヤレスデジタル顕微鏡 最大220倍 350万画素 WiFi接続 静止画・動画保存可能 バッテリー内蔵 PCカメラ デジタル顕微鏡カメラ デジタルマイクロスコープ USB 拡大鏡 頭皮や肌のチェックに ［400-CAM059］【サンワダイレクト限定品】【送料無料】
価格:24,800円
|
500倍 50倍 30万画素 デジタル マイクロスコープ 簡易顕微鏡 USBカメラ 観察 検査 対応OSWin10
価格:1,800円
|
【送料無料】ワイヤレス 内視鏡カメラ 200万画素 スマホ PC対応 wifi接続 ファイバースコープ 8mm極細レンズ 録画可能 エンドスコープ IP67防水 8LEDライト 照度調節可能 USBマイクロスコープ 硬性内視鏡 設備の点検 USB接続スネークカメラ
価格:4,150円
|
送料無料 スマホのカメラが顕微鏡に簡単取付け スマホ用 マイクロスコープ スマクロ LED搭載 ブラックライト ピント調節可 倍率60倍スマホマイクロスコープ
価格:580円
|
【送料無料】スマホで耳かき マイクロスコープ PC パソコン 掃除 LED6灯 高画質 130万画素 鼻 カメラ 耳垢 除去 顕微鏡 便利 アイテム SMAREMIRA
価格:2,770円
|
【送料無料】スマホ用マイクロスコープ スマホ顕微鏡 学習用 自由研究 ピント調節可能 倍率最大63倍 UV/LEDライト搭載
価格:1,078円
|
【送料無料】【ポイント5倍】スマホ用 マイクロスコープ LED ブラックライト付き 倍率90倍 高倍率 LED ブラックライト 軽量で携帯に便利 簡単装着 ケータイ画面 に写せて見やすい 45日間保証書付き/スマホルーペ
価格:1,498円
|
【店内全品ポイント5倍～7/31(火)23:59まで】デジタル顕微鏡 3.5インチモニタ搭載 据え置き型 最大500倍 350万画素 HDMI出力対応 フルHD デジタル顕微鏡カメラ デジタルマイクロスコープ 頭皮や肌のチェックに ［400-CAM052］【サンワダイレクト限定品】【送料無料】
価格:24,800円
|
送料無料 !( メール便 ) 拡大率60倍 スマホ用マイクロスコープ 白色LED 紫外線ライト搭載 クリップ式 拡大鏡 マイクロスコープ ブラックライト付き スマホ用60倍マイクロスコープ (検索: クリップライト 拡大鏡 タブレット iphone7 学習 ) 送料込 ◇ スコープ 9882-W
価格:680円
1,443 total views, 37 views today