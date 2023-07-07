3,000万円分のオルカン（全世界株式）を運用して感じる6つのこと

3,000万円分のオルカン（全世界株式）を運用して感じる6つのこと
【紹介YouTube動画】
■円安が『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』の評価額に与えた影響
2022年4月1日
■「複利思考」があれば資産も仕事も人生も上々だ！
2022年9月28日
【紹介ブログ記事】
■円安が『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』の評価額に与えた影響
2022年4月1日
■「複利思考」があれば資産も仕事も人生も上々だ！
2021年3月13日
【出典情報】
■eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）交付目論見書
2023.１.25
https://emaxis.jp/pdf/koumokuromi/253425/253425_20230125.pdf
■MXS全世界株式（東京証券取引所）
2022年9月30日
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2559-j.pdf
■MXS米株SP500（東京証券取引所）
2022年9月30日
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2558-j.pdf
■MXSナス100（東京証券取引所）
2022年9月30日
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2631-j.pdf
【出典記事】
■2022年度の資金流入額、三菱UFJ国際がトップ（日経電子版）
2023年4月26日 12:00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB240QA0U3A420C2000000/
■投資信託の費用の一覧（投資信託協会）
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/index.html
【おしらせ】
キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」の公式アイテムがついに販売開始！トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン（運）がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです！ぜひお買い求めください！
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【プロフィール】
🧻ぺい…
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