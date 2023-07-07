3,000万円分のオルカン（全世界株式）を運用して感じる6つのこと

22分 ago pikakichi2015@gmail.com

ぼくのオルカンは2,500万円分を一括購入、それ以降は毎月30万円分を毎営業日買い付けしています。今回は3,000万円分のオルカンを運用して感じる6つのことについて紹介していきます。これから運用を始めようとしている方にも参考になる情報をまとめました！

【紹介YouTube動画】

■円安が『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』の評価額に与えた影響
2022年4月1日

■「複利思考」があれば資産も仕事も人生も上々だ！
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【紹介ブログ記事】

■円安が『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』の評価額に与えた影響
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■「複利思考」があれば資産も仕事も人生も上々だ！
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【出典情報】

■eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）交付目論見書
2023.１.25
https://emaxis.jp/pdf/koumokuromi/253425/253425_20230125.pdf

■MXS全世界株式（東京証券取引所）
2022年9月30日
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2559-j.pdf

■MXS米株SP500（東京証券取引所）
2022年9月30日
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2558-j.pdf

■MXSナス100（東京証券取引所）
2022年9月30日
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2631-j.pdf

【出典記事】

■2022年度の資金流入額、三菱UFJ国際がトップ（日経電子版）
2023年4月26日 12:00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB240QA0U3A420C2000000/

■投資信託の費用の一覧（投資信託協会）
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/index.html

【おしらせ】

キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」の公式アイテムがついに販売開始！トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン（運）がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです！ぜひお買い求めください！
https://suzuri.jp/papercapinfo

【プロフィール】

🧻ぺい…

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