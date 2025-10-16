30歳で1000万貯まる『貯金を増やすコツ5選』【お金の勉強　初級編】：（アニメ動画）第18回

30歳で1000万貯まる『貯金を増やすコツ5選』【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第18回
00:00 intro
00:33 貯金を増やすコツ（結論）
01:11 ①最初は徹底的にやる
02:42 ②生活水準を上げない
04:48 ③複数の収入源を作る
05:34 ④貯金の一部を投資に回す
06:53 ⑤学長動画を全部見る
・本気で貯金したいならすぐに見直すべきこと
09:05 ①不要な保険を解約する
10:18 ②格安SIMを使う
11:10 ③家賃交渉&引っ越す
13:04 ④車を手放す
14:47 まとめ
について解説しています。
