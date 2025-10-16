30歳で1000万貯まる『貯金を増やすコツ5選』【お金の勉強　初級編】：（アニメ動画）第18回

00:00 intro
00:33 貯金を増やすコツ（結論）
01:11 ①最初は徹底的にやる
02:42 ②生活水準を上げない
04:48 ③複数の収入源を作る
05:34 ④貯金の一部を投資に回す
06:53 ⑤学長動画を全部見る
・本気で貯金したいならすぐに見直すべきこと
09:05 ①不要な保険を解約する
10:18 ②格安SIMを使う
11:10 ③家賃交渉&引っ越す
13:04 ④車を手放す
14:47 まとめ

について解説しています。

【関連資料】
「車にかかる費用は生涯で約4000万円！」（All Aboutマネー）
https://allabout.co.jp/gm/gc/12701/

【動画でご紹介した書籍】
『家賃は今すぐ下げられる！』
▼Amazon
https://amzn.to/2JmHD5c

▼楽天
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1500158&p_id=56&pc_id=56&pl_id=637&url=https%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F15674776%2F

【関連動画】
第5回 固定費見直しと毎月の携帯・スマホ代を安くする方法【お金の勉強 初級編 】

第12-1回 車の見直し【お金の勉強 初級編 】

第13回 賃貸物件の家賃を下げる方法【お金の勉強 初級編 】

第19回 貯める編まとめ【お金の勉強 初級編 】

第62回 携帯電話代を安くする格安SIM追加解説【お金の勉強 初級編】

第79回 生活防衛資金はいくら貯めれば良いか？【お金の勉強 初級編】

第104回 支出を下げれば人生が身軽になる【お金の勉強 初級編】

第107回 楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を得る方法【…

