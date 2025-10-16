30歳で1000万貯まる『貯金を増やすコツ5選』【お金の勉強　初級編】：（アニメ動画）第18回

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

【オススメの格安SIM】

▶節約系最強・楽天モバイル

https://ad2.trafficgate.net/t/r/59/4401/299925_374660/

※1年間無料キャンペーンは、2021年4月7日に終了しました

①通信料・通話料が安い

②SPUが上がる

③通信費を楽天ポイントから支払いできる

—————————————–

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』

https://liberaluni.com/community

★リベ大が本になりました！

Amazon

https://amzn.to/2VztyaF

楽天

https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/

—————————————

00:00 intro

00:33 貯金を増やすコツ（結論）

01:11 ①最初は徹底的にやる

02:42 ②生活水準を上げない

04:48 ③複数の収入源を作る

05:34 ④貯金の一部を投資に回す

06:53 ⑤学長動画を全部見る

・本気で貯金したいならすぐに見直すべきこと

09:05 ①不要な保険を解約する

10:18 ②格安SIMを使う

11:10 ③家賃交渉&引っ越す

13:04 ④車を手放す

14:47 まとめ

について解説しています。

【関連資料】

「車にかかる費用は生涯で約4000万円！」（All Aboutマネー）

https://allabout.co.jp/gm/gc/12701/

【動画でご紹介した書籍】

『家賃は今すぐ下げられる！』

▼Amazon

https://amzn.to/2JmHD5c

▼楽天

https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1500158&p_id=56&pc_id=56&pl_id=637&url=https%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F15674776%2F

【関連動画】

第5回 固定費見直しと毎月の携帯・スマホ代を安くする方法【お金の勉強 初級編 】



第12-1回 車の見直し【お金の勉強 初級編 】



第13回 賃貸物件の家賃を下げる方法【お金の勉強 初級編 】



第19回 貯める編まとめ【お金の勉強 初級編 】



第62回 携帯電話代を安くする格安SIM追加解説【お金の勉強 初級編】



第79回 生活防衛資金はいくら貯めれば良いか？【お金の勉強 初級編】



第104回 支出を下げれば人生が身軽になる【お金の勉強 初級編】



第107回 楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を得る方法【…