1000万円貯まったらコレに投資しろ！ #shorts

資産運用に関する長尺動画もたくさん出していますので、宜しければぜひチャンネル全体をご覧下さい🙇

🌈【2刷り決定】ヨウヘイが債券投資に関する本を出しました🌈
書籍名：『元証券マンが教える 利回り18.5%を実現する米国債投資』
購入して下さった方には✅1h超の無料動画✅をプレゼントさせて頂きます！

https://amzn.to/46GC4rm
https://note.com/yohei_fp/n/n77ef3545131b

投資商品を一切売らない独立系ファイナンシャル・プランナーの「ヨウヘイ」です。
残念ながら世の中の情報発信の多くはポジショントークに溢れています。
このチャンネルでは「中立性」と「独立性」を最も大事にして、資産管理に関するあらゆる情報を発信していきます！

■自己紹介
・大手証券会社出身の独立ファイナンシャル・プランナー
・株式投資歴14年/不動産投資歴8年
・ファイナンシャル・プランナー資格(AFP)を保有
・9年の会社員生活を経て、2021年から個人事業主
・10年以上資産運用を本業としており、これまで1000名以上の家計管理を対応
・プライベートバンカー資格保有(プラマリー)
・ウェルスマネジメント部隊の勤務経験あり

皆様のコメントや高評価、チャンネル登録が大変励みになっています！
※コメント頂いた質問やご意見は、個人が特定できないように配慮したうえで、XやInstagramなどの別SNSで再利用させて頂く可能性があります。あらかじめご了承ください。

※このチャンネルでは、Amazonアソシエイトリンクを使用しています。

＜免責事項＞
当チャンネルは、特定の金融商品・投資への勧誘を目的としておらず、また何らかの保証・約束をするものではありません。また、正確な情報発信を心がけておりますが、正確性の100%担保はできません。当チャンネルの情報で被ったいかなる損害についても、当チャンネルは一切責任を負いません。金融商品の購入などの最終的な意思決定は、視聴者様ご自身の判断において無理のない範囲にてご対応頂けますようお願いいたします。
