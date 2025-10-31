🎯時間とお金を切り離す新ビジネスモデルの全貌| 【成功 オギノ印】 |荻野功一朗

🎯時間とお金を切り離す新ビジネスモデルの全貌

価値とお金を結びつける革新的な方法を本編動画で詳しく解説！

高時給で働く専門家が陥るワナ。なぜあなたの努力は「自由」に繋がらない理由。【マインドシフト序章】で新モデルを学ぶ！

https://kouichirou-ogino.systeme.io/55c3c2da

https://www.youtube.com/channel/UCm2c9bZFnNR6kukwPl3Fi0g
【もう情報はいらない、人生を変えたい。】

そう感じているあなたへ。

「ザ・シフト成功法 完全ガイド V2」 期間限定！無料プレゼント
https://kouichirou-ogino.systeme.io/55c3c2da

【あなたの経験・スキルを、週2で「億」の価値へ。】
時間に縛られず毎年「億」を生み出すビジネスモデルへシフトする方法を、あなたに特別公開します。下記のガイドブックで、その全体像を確認してください。

✅ オンラインビジネスや自動化に取り組むため、コンサル、塾、教材などを検討中…
✅ 毎日クライアントワークで手一杯で自分の時間がない…
✅ 収入が労働時間に直結していて、時間的・経済的な余裕がない…
✅ SNSや広告費に頼らない、安定した集客方法がわからない…
✅ 情報過多で何から手をつければいいのか混乱している…

そんなエキスパートのあなた様に！
https://kouichirou-ogino.systeme.io/55c3c2da

「ザ・シフト成功塾」で実践されるAI×YouTubeを活用した戦略は、週2日の稼働で十分な収入を得られるビジネスモデルです。

この無料ガイドブックで得られる3つの価値

1️⃣ 知識を資産化する方法
AIとYouTubeを駆使し、あなたの知識・スキルを高額オンラインコースへと変換する具体的なステップを紹介します。

2️⃣ 集客の仕組み化
世界第2位の検索エンジン「YouTube」を活用した、無理なく自然に見込み客を引き寄せる方法をお教えします。

3️⃣ 時間と収入の自由を手に入れる秘訣
週2日稼働で1億円超えを実現するためのロードマップを公開！

このガイドブックはこんな人におすすめです
✅ 40代〜60代のコンサルタント、専門家、著者、コーチ、セラピスト
✅ SNS集客やAI活用が苦手で、新しい方法を模索している方
✅ 時間の余裕を作りつつ、収入を増やしたい方

