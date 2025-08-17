（前半）お金持ちになるための24ステップを一気見！貯蓄・投資がまるわかり！#shorts
本編はこちら▼▼▼
👌👌個別の家計相談・ライフプランニングの依頼はこちら👌👌
この動画は元マネーフォワードの本部長・事業責任者で、
お金持ちへの道は、順番が大事。
今回はお金持ちになる２４ステップの前半編！
また、チェックリストとして、「やるべきことを」を網羅的に
スプレッドシートもプレゼント！
知っていることと、しっかり対策できていることとは
👌👌個別の家計相談・ライフプランニングの依頼はこちら👌👌
https://www.4403yoshio3.com/
注）本編で子ども手当とありますが、児童手当です
この動画は元マネーフォワードの本部長・事業責任者で、
ファイナンシャルプランナーの4403よしおさんが、
お金について、あらゆる角度からお伝えするチャンネルです。
お金持ちへの道は、順番が大事。
一つ一つのステップを、しっかりと踏まえて登っていけば、
誰でもお金は貯まり出します！
今回はお金持ちになる２４ステップの前半編！
１・家計簿をつける
２・借金をなくす
３・固定費を見直す
４・変動費を見直す
５・家族で振り返る癖をつける
６・年間収支計画
７・お金の流れを把握する
８・貯蓄できる仕組み化
９・生活防衛費を貯める
１０・お得な制度を使う
１１・ライフプランニングをする
１２・投資を考える
また、チェックリストとして、「やるべきことを」を網羅的に
把握していく動画です。
スプレッドシートもプレゼント！
詳しくは動画を最後までご確認ください。
知っていることと、しっかり対策できていることとは
大きく違います。
やればわかる、やらなきゃわからない！
オッケーレッツゴー！