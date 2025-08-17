（前半）お金持ちになるための24ステップを一気見！貯蓄・投資がまるわかり！#shorts

本編はこちら▼▼▼

注）本編で子ども手当とありますが、児童手当です

今回はお金持ちになる２４ステップの前半編！

１・家計簿をつける

２・借金をなくす

３・固定費を見直す

４・変動費を見直す

５・家族で振り返る癖をつける

６・年間収支計画

７・お金の流れを把握する

８・貯蓄できる仕組み化

９・生活防衛費を貯める

１０・お得な制度を使う

１１・ライフプランニングをする

１２・投資を考える

