（前半）お金持ちになるための24ステップを一気見！貯蓄・投資がまるわかり！#shorts

本編はこちら▼▼▼

👌👌個別の家計相談・ライフプランニングの依頼はこちら👌👌
https://www.4403yoshio3.com/

注）本編で子ども手当とありますが、児童手当です

この動画は元マネーフォワードの本部長・事業責任者で、
ファイナンシャルプランナーの4403よしおさんが、
お金について、あらゆる角度からお伝えするチャンネルです。

お金持ちへの道は、順番が大事。
一つ一つのステップを、しっかりと踏まえて登っていけば、
誰でもお金は貯まり出します！

今回はお金持ちになる２４ステップの前半編！
１・家計簿をつける　　
２・借金をなくす　　　　
３・固定費を見直す　　
４・変動費を見直す　　　
５・家族で振り返る癖をつける
６・年間収支計画
７・お金の流れを把握する　
８・貯蓄できる仕組み化
９・生活防衛費を貯める
１０・お得な制度を使う
１１・ライフプランニングをする　
１２・投資を考える

また、チェックリストとして、「やるべきことを」を網羅的に
把握していく動画です。

スプレッドシートもプレゼント！
詳しくは動画を最後までご確認ください。

知っていることと、しっかり対策できていることとは
大きく違います。
やればわかる、やらなきゃわからない！
オッケーレッツゴー！

