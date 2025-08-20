＃22【足立区生活4日目】もやし炒めと無課金マッチングサイト検証スタート！

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

足立区での新生活もついに4日目。
午前中は区役所での転入手続き完了、昼は節約メニューの「もやし炒め」。
午後はクラウドワークスに応募して副業準備、ネットショップの商品登録を進め、
そして夜は…なぜかマッチングサイトの「無課金で会えるか」検証リスト作り。

生活の安定と、新たなチャレンジが同時進行するおじさんの4日目をご覧あれ。

