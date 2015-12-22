高級腕時計ランキング　高級/ブランド腕時計・通販購入・人気ランキング ウブロ/オメガ/オーデマ/ア行

新型コロナウイルス、ウクライナにロシア軍軍事侵攻、福島県沖地震と世の中は波乱の様子。

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新型コロナ関連ニュース

全国の新規感染者4万9210人 先週金曜から6600人あまり減

18日、NNNの集計による全国の新型コロナウイルスの新たな感染者は4万9210人となり、先週金曜日から6600人あまり減少しました。亡くなった方は全国で156人でした。 また、17日時点での全国の重症者は前の日から99人減って991人でした。

日テレNEWS-16時間前

国内で新たに４万９２１６人感染、累計６０２万５３１９人…重症者は９９１人

国内の新型コロナウイルス感染者は１８日、全都道府県と空港検疫で新たに４万９２１６人確認され、読売新聞の集計で累計６０２万５３１９人となった。５００万人を超えた２月２８日から、１８日間で６００万人台に達した。

読売新聞オンライン-18時間前

全国で新たに4万9210人感染 前週金曜から6700人少なく

新型コロナウイルスの感染者は18日、全国で新たに4万9210人確認された。前週の金曜日と比べ、約6700人少なかった。重症者は前日から99人減って991人となり、2月3日以来、約1カ月半ぶりに1000人を下回った。死者は156人だった。 東京都の新規感染者は7825人で、前週の金曜日から約600人減った。青森、茨城両県では1日当たりの感染者数が最多を更新した。大阪府などで過去に発表された感染者が取り下げられた。【まとめ・内橋寿明】

毎日新聞-19時間前

ウクライナにロシア軍侵略の動画

2:23

現地では“食料”奪い合いも・・・ロシアは中国に“支援要請”か …

YouTube-ANNnewsCH

3日前

3:36

「もはや冷戦ではなく“熱戦”」ウクライナ侵攻から1週間 …

YouTube-ANNnewsCH

2週間前

0:52

【速報】「ロシア軍がウクライナに“侵攻開始”」米メディア …

YouTube-ANNnewsCH

3週間前

https://www.businessinsider.jp>post-249700

ロシア軍のウクライナ侵攻、いま何が起きている？攻撃された …

10時間前 -ロシアのプーチン大統領がウクライナへの軍事作戦を決定し、ロシア軍が侵攻を開始しました。いま、何が起きているのか。緊迫が続く｢ウクライナ情勢｣の …

緊迫化するウクライナ情勢、これ …-2月17日：米大統領｢ロシアの侵 …

https://www.bbc.com>japanese

ウクライナ首都、侵攻に備える ロシアはシリア志願兵 … – BBC

6日前 -ウクライナ侵攻開始から16日目の11日、ロシア軍は攻撃対象の都市を拡大した。首都キーウ（ロシア語ではキエフ）への進軍も続けている。

https://www.bbc.com>japanese>features-and-analysis-60475360

【解説】 プーチン氏はなぜウクライナに侵攻したのか – BBC

2022/3/3 -人口4400万人の欧州の民主国家に対して、ロシアは陸海空から壊滅的な攻撃を仕掛けている。ロシア軍は各地で都市の中心部を爆撃し、首都キーウ（キエフ）に …

https://www3.nhk.or.jp>NHKニューストップ>国際ニュース一覧

【詳報】ロシア ウクライナに軍事侵攻（17日の動き） – NHK.JP

1日前 -【NHK】ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が続いています。ウクライナの各地でロシア軍とウクライナ軍が戦闘を続けていて、大勢の…

https://www.yomiuri.co.jp>world

【随時更新】ロシア軍、ウクライナに侵攻…最新ニュース …

7時間前 -ウクライナ国営通信によると、同国への侵攻を続けるロシア軍は17日、東部ハリコフ州北部で鉄道駅や商店などの非軍事施設に攻撃を加え、少なくとも住民6 …

https://toyokeizai.net>政治・経済>The New York Times

ウクライナ侵攻で露呈｢ロシア軍｣驚くべき脆弱さ – 東洋経済 …

6日前 -確かに大多数の軍事専門家は、最終的にはロシアがウクライナ軍を制圧すると話している。90万人の現役兵と200万人の予備兵から成るロシア軍の規模は、 …

https://japan.mfa.gov.ua>news>62845-10-faktiv-pro-zbrojnu-agresiju-rosi…

ウクライナに対するロシアの武力侵攻について、10の知って …

ロシアは2014年2月20日にウクライナに対して周到に計画された武力侵略を開始し、軍隊の軍事作戦によりウクライナ領の一部であるクリミア半島を奪取した。

https://www.jiji.com>tokushu>id=ukraine_russian_2022

地図で見るウクライナ情勢 ～ロシア軍ウクライナ侵攻 – 時事通信

24分前 -緊迫が続く｢ウクライナ情勢｣を地図やデータでまとめました。特集一覧など。 … ロシア軍が侵攻しているとみられる地域. ロシア軍が占領したとされる …

https://jbpress.ismedia.jp>articles

ウクライナ侵攻したロシア軍の戦死者は9000人か498人か

ウクライナ侵攻したロシア軍の戦死者は9000人か498人か. 虚実入り交じったプロパガンダ合戦で戦争の実相は藪の中. 2022.3.15（火） 高濱 賛 follow フォロー help …

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16日深夜、福島県沖を震源に発生し本県で最大震度5強を観測した地震について、県は18日までの被害状況をまとめた。北上市の高齢女性が転倒してけがを負ったことが判明し、県内の負傷者は5人となった。 県は全市町村…

岩手日日新聞社-7分前

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2022年3月16日(水)に発生した東北を震源とする地震により、東北新幹線に不通区間があり復旧の目途はたっていない。そこで記事執筆時現在の主に首都圏からのう回路等をまとめた。 すべての交通機関を網羅しているわ…

ベストカーWeb-47分前

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福島県沖を震源とする地震は、医療現場も直撃した。 震度6強を観測し、断水などが続く福島県相馬市。透析患者を受け入れている相馬中央病院では一時、看護師ら数十人が手動操作で治療を続けた。 相馬市は発生後から…

時事通信-1時間前