資産5000万円が達成できたとしても生活は本当に変わるのか

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

資産形成をして5000万円達成したとしても実際何も生活が変わらないのであれば、モチベーションも下がってしまいます。
そうならないためにどうすれば良いのか対策を立てていきましょう

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

日々の暮らしにポイントを！無料で誰でもできる副業
オススメ『ポイ活』サイト
😊ハピタス💰
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3T4664+4RIE2+1LP8+C5GGI

📕オススメ書籍📕
💰年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資
https://amzn.to/3CqYHTD

🦁本当の自由を手に入れる お金の大学
https://amzn.to/3oGD4v1

👴バカでも稼げる 「米国株」高配当投資
https://amzn.to/3qf8QQa

Amazonアソシエイト・プログラムに参加しています

【お問い合わせ】
📩yu66655000@yahoo.co.jp

【免責事項】
若先生のお金の学校チャンネルでは、特定の金融商品を推奨したり、
売買の勧誘をしたりすることは一切ありません。

投資や金融の知識を深め、
マネーリテラシーを高めることを目的としています。

視聴者様はあくまでも自己責任において
投資判断をしてください。
ーーーーーーーーーオススメ動画ーーーーーーーーー
💰【配当金生活】毎月5万円の配当金までにやったこと

💵【９割が知らない】資産3000万円が人生を圧倒的に変える理由https://youtu.be/2FX4OfGcPfg

💸【富裕層】１億円達成するのに必須の資産額・お金持ちになる指標

【富裕層ロードマップ】3000万円から富裕層を目指す道のりと労力https://youtu.be/iZTXie0zLPg
【プロフィール】
妻と娘２人の４人家族
医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）

#配当金生…

Contents

Related posts:

【ゆっくり解説】年収300万/500万/1000万/3000万/1億の生活実態を5パターンを暴露!!

ジョックロック

水卜アナ結婚

関連投稿:

  1. 住宅ローン、変動金利？固定金利？どっちが正しいの？　おうち購入研究所所長OKD
  2. 夫婦版セミリタイア。新NISAを上手く使い資産所得を😌 #サイドfire #セミリタイア
  3. 2025年こそ貯金を増やしたい人へ 身につけるとお金持ちに近づく最強の習慣とは？ #shorts #貯金
  4. 日本人の資産運用に対するリテラシーが低すぎる件
Tags: , , , ,

More Stories

貯金300万円から始めた不労所得生活のリアルな道のり！

22時間 ago pikakichi2015@gmail.com

工場勤務から37歳で資産5300万円貯めてセミリタイアした男の節約・投資・副業がすごすぎる【節約マスクのお金の話】

23時間 ago pikakichi2015@gmail.com

投資に頑張るとかない。労働と全く発想が違う。

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

資産5000万円が達成できたとしても生活は本当に変わるのか

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

貯金300万円から始めた不労所得生活のリアルな道のり！

22時間 ago pikakichi2015@gmail.com

工場勤務から37歳で資産5300万円貯めてセミリタイアした男の節約・投資・副業がすごすぎる【節約マスクのお金の話】

23時間 ago pikakichi2015@gmail.com

投資に頑張るとかない。労働と全く発想が違う。

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

お金だけじゃない！6つの資産を整えるチェックリスト #shorts #ウェルスダイナミクス

2日 ago pikakichi2015@gmail.com