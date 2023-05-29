資産5000万円あれば完全FIREも可能！？どうやったら準富裕層になれるのか？

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

関連動画：
準富裕層（資産5000万円）は本当に誰でもなれるのか？

参考情報：
投資家税理士 坂根 資産運用ブログ 様
5000万円あればセミリタイアできるカンタンな理由

5000万円あればセミリタイアできるカンタンな理由

野村総合研究所
野村総合研究所、日本の富裕層は149万世帯、その純金融資産総額は364兆円と推計
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2023/cc/0301_1

金融庁　資産運用シミュレーション
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html

使用素材：
かわいいフリー素材集 いらすとや 様
https://www.irasutoya.com/

無料イラストなら「イラストAC」様
https://www.ac-illust.com/

テキスト読み上げソフト：
VOICEVOX 様
https://voicevox.hiroshiba.jp/

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