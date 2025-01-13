資産1億になって変わったお金の使い方や価値観５選【FIRE】

12分 ago pikakichi2015@gmail.com

昨年は相場が良く、資産形成を始めた時に目標にしていた「資産1億」に到達しました。気持ちの面で、変わったこと、変わらないこと、色々あるので、備忘録的にまとめてみました👍

🔻FIREコミュニティ『FIRE CAFE』
https://community.camp-fire.jp/projects/view/678752
FIREした人、FIREを目指す人など様々なFIRE仲間と繋がれる！

🔻【書籍】「逆算ほったらかし」新NISA投資術 
https://amzn.asia/d/2jBwo05
新NISAをコスパよく最大効率で使う方法を超具体的に解説

🔻【無料】資産形成スターターキット

【資産形成スターターキット】最速で資産5000万円貯める方法


資産5000万円の作り方を完全解説！

🔻資産形成の無料相談『お金のみらいマップ』[PR]
https://s7.aspservice.jp/kinnoreishi/link.php?i=phez20avtdnf&m=mhjavq1lwptl
金融商品の営業は一切ナシで、プロの独立系FPに相談できる

🔻金融情報アプリ『moomoo証券』[PR]
日本株・米国株・暗号資産など投資情報をまとめて確認できる
口座開設と入金で最大10万円もらえるキャンペーン実施中！
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C110664&LC=MOO1&SQ=0&isq=300

🔻公式LINE限定で豪華特典9個プレゼント
https://lin.ee/giSVuel
【「アプリで開く」を押して下さい】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅資産形成に役立つ豪華特典
①【人気No.1】SBI証券はじめ方ガイド
②【運用資産額別】受取配当金早見表
③【5年で100万円節約できた】ふるさと納税管理シート
④【厳選22本】新NISAおすすめ投資信託一覧
⑤【一目で分かる】新NISA積立金額別の運用結果一覧
⑥【簡単なのに詳細に分かる】新NISA積立シミュレーション-詳細版-
⑦【最短でFIREを目指す】FIRE攻略ロードマップ」（46分）
⑧【平凡会社員でも月30万円】副業の稼ぎ方完全攻略（33分）
⑨【月3万円得する】ハピタス完全攻略ガイド
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔻ぱすたお家が使っている証券会社🔻
📈楽天証券[PR]
・操作画面が分かりやすくて初心者にオススメ
・楽天ポイントで株が購入できる
https://zuuonline.com/contents/stock/rakuten-nisa11

📈SBI証券[PR]
・業界最安水準の手数料
・為替手数料が安く外国株取引で有利
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C110664&LC=SBI99&SQ=0&isq=1

🔻ポイ活🔻
🉐ハピタス[PR]
ハピタス経由で証券口座やクレカの作成、ネットショッピングをするとポイントがもらえる！
https://hapitas.jp/register?i=22919526&route=pcText

ーーーー目次ーーーー
00:00 i…

 35 total views,  35 views today

Related posts:

優勝おめでとう
ひるおび
岡田、結婚発表か

関連記事:

  1. 【意識低い系FIRE】驚異の再現性！普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE セミリタイア ゆっくり解説】
  2. 【人生変わる】車椅子パパが資産1000万円をつくるまでにやったこと５選【再現性あり】
  3. お金が貯まらない人の特徴７選
  4. 【知らないと損します】2023年に本当に稼げる在宅副業TOP5を紹介！【先取り】【企業/フリーランス】【動画編集】
Tags: , , , ,

More Stories

【2ch有益スレ】40代50代非正規の末路が怖すぎる…。氷河期世代の貯金と年金のリアルを晒してけww【ゆっくり解説】

23時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【本気で貯めろ】資産1億円を達成するロードマップ！新NISAでも富裕層は可能？

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【円安でも積立投資を継続】分散投資で為替リスクに対応 #shorts

4日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

資産1億になって変わったお金の使い方や価値観５選【FIRE】

12分 ago pikakichi2015@gmail.com

【2ch有益スレ】40代50代非正規の末路が怖すぎる…。氷河期世代の貯金と年金のリアルを晒してけww【ゆっくり解説】

23時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【本気で貯めろ】資産1億円を達成するロードマップ！新NISAでも富裕層は可能？

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【円安でも積立投資を継続】分散投資で為替リスクに対応 #shorts

4日 ago pikakichi2015@gmail.com

【保存版】お金持ちが密かにやっている習慣｜資産が増える5つの法則 #科学的アプローチ #名言 #成功術

4日 ago pikakichi2015@gmail.com