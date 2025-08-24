資産１０億円の現実 「実は、マジで○○○」

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

公式LINE、公式メルマガ登録者限定で「仮想通貨や投資、トレードの講義」などを無料プレゼント中！
【公式LINE】https://lin.ee/prJltMY
【公式メルマガ】https://marketing.keita-sasaki.com/lp1f

３つのメルマガ登録特典
・投資で成功する人生とは？
・おすすめの証券会社＆取引所
・無税になる方法を紹介

━━━━━━━━━━━━
運営するオンライン投資スクール
【The Investor Premium】https://saipon.jp/h/ccfxts
【The Investor Light Plan】https://saipon.jp/h/ccfxhp
━━━━━━━━━━━━
【KEITA SASAKI オンラインサロン(KS DAO)】
切り抜き、アフィリエイト、無料のオンラインサロンなどの機能を持ちます。ディスコードを通して書き込み、閲覧できます。
僕が一方的に配信を行うのではなく、みんなが主役、みんなが自発的に書き込み、相互に発展していくコミュニティ（DAO）です。
https://discord.gg/6xxXxmtEhN
━━━━━━━━━━━━
【使用している取引所・証券会社】
仮想通貨のBTCFX、現物取引、ステーキング等

【NEXO】USDTで年利16％（USDTなどのステーブルは世界最高クラスの高金利、BTCやXRPなど他社では金利が低いコインも全体的に高金利な中央集権のレンディング最大手）
https://nexo.sjv.io/vNDWNW

【Bybit】日本語、サイトUIがわかりやすい（2023年にバイナンスが日本版へ移行するため、バイビットへ移行する日本在住者が多いです）
https://partner.bybit.com/b/2JB3J

下記の海外取引所も銘柄数が多い、日本語もあるので日本在住者にもオススメです。
【Bitget】https://partner.bitget.com/bg/sasakikeita
【MEXC】https://www.mexc.com/ja-JP/register?inviteCode=mexc-1NP42
【BingX】https://bingx.com/ja-jp/invite/W9I6IQ
【CoinEx】https://www.coinex.com/register?refer_code=hq8dn

【Binance】ステーキングの銘柄数が多い、金利も高め（日本在住者は2023年後半に日本版に移行になります。日本国籍でも海外在住者は使用可能）
https://www.binance.com/en/register?ref=13315753

ドル円などのFXや株価指数のレバレッジ取引はXM。
【XM】https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=381760&l=ja&p=1

米国株はIBKR、日本株はフィリップ証券を使用。
【IBKR】https://ibkr.com/referral/keita863
━━━━━━━━━━━━
運営するYouTubeチャンネル
【ビジネスチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCCWuNCpEAd9GG1IZQ76Rovg
【投資チャ…

Related posts:

たった1つの魔法で神絵を描く！Midjourney（ミッドジャーニー）AIお絵描きソフトで月5桁稼ぐ！最短呪文マスター講座！
メキシコ逆転
東京ゲゲゲイ

関連記事:

  1. iDeCo（イデコ）完全解説！始め方・メリット・デメリットを分かりやすく
  2. 【10万円以上得】知らなきゃ損！年収400万円会社員オススメ節税5選【ふるさと納税･医療費控除･セルフメディケーション税制･iDeCo･積立NISA･住宅ローン控除･確定申告】
  3. 🌈我慢せずに全部叶えましょう🌈 “女子とお金のリアル” をご紹介します！【小田桐あさぎさんの本：自己啓発・ライフスタイル・引き寄せなどの本をご紹介】
  4. 【サイドFIRE】株で資産4000万いった５ステップを紹介
Tags: , , , ,

More Stories

Zeus – Living the Life of a Billionaire God ⚡#zeus #monaco #shorts #luxurylifestyle #supercars

58分 ago pikakichi2015@gmail.com

【桐谷さんの投資鉄則】EXIT・りんたろー。も驚き…損切りを一切しない理由／投資初級者はNTTとソフトバンクを買うべし／日本最大級のお金イベント資産運用EXPOとコラボ（マネースキルセット）

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【ヤバイ!!!】1000万円を貯めた人と貯めなかった人の未来が違いすぎる件

19時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

Zeus – Living the Life of a Billionaire God ⚡#zeus #monaco #shorts #luxurylifestyle #supercars

58分 ago pikakichi2015@gmail.com

資産１０億円の現実 「実は、マジで○○○」

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【桐谷さんの投資鉄則】EXIT・りんたろー。も驚き…損切りを一切しない理由／投資初級者はNTTとソフトバンクを買うべし／日本最大級のお金イベント資産運用EXPOとコラボ（マネースキルセット）

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【ヤバイ!!!】1000万円を貯めた人と貯めなかった人の未来が違いすぎる件

19時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【見ないと損】1億円の正しい使い方！9割の人が失敗する理由

20時間 ago pikakichi2015@gmail.com