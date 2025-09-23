資産価値の落ちないマンションを選ぶポイントとは？購入前に知っておきたいポイントについて解説！

マイホーム購入・不動産選びに関するお問い合わせは下記の「メガネ不動産さわべ」の公式LINEをご利用ください！仲介手数料最大無料・さらに価格交渉まで行います！⇩⇩https://lin.ee/ZS13Aia

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

【10秒】で登録するだけで

✅100万円以上お得になる不動産購入の方法

✅不動産購入・賃貸の契約時に支払い義務のない諸費用リスト

✅不動産購入時に必須のチェック項目

✅知らないと損する不動産に関する税金の知識

✅手続き漏れを防ぐ引っ越しチェックリスト

✅実は知られていない100万円以上家を高く売却する方法

✅年収別の不動産購入シミュレーションシート

が受け取れます。

【⬇️無料登録はこちら⬇️】

https://lin.ee/ZS13Aia

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

▼イエフリHP

https://iefree.co.jp/

▼目次

00:00 住宅ローン審査に落ちる原因全まとめ

02:53 審査に落ちる2つの理由

03:36 【物件が理由】一戸建ての場合

07:21 【物件が理由】マンションの場合

08:44 個人が理由の場合

11:59 審査に落ちる理由にならないもの

▼まだチャンネル登録してない方はコチラから

https://www.youtube.com/@meganehudousan

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼プロフィール

株式会社ユナイテッドリバーズ

代表取締役 沢辺 敦志 (さわべ あつし)

早稲田大学政治経済学部卒 宅地建物取引士

2008年〜2012年

不動産検索サイトLIFULLHOME’Sの

運営会社株式会社LIFULLにて

引越し見積もりサイトの営業、

事業責任者として事業開発を担当。

最後発から、大手サイトの一角にまで成長させる

2014年から現在まで

不動産仲介会社の接客代行で

7年間で15800名の方の不動産売買をサポートする。

2021年

自社サービスの不動産仲介手数料無料機構イエフリを開始。

国土交通大臣（1）第010046号

5年間で407件の売買仲介の実績など

宅建士の中でも実績が多く「顔が利く」担当者が対応。

毎月180名以上、全国各地のお客様からのご相談に対応中。

▼対応エリア

全国各地対応可能でございます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

#メガネ不動産さわべ

#イエフリ

#住宅購入