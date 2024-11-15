資産を増やすための具体的行動5選
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●この動画で引用したサイト
ドル・コスト平均法 | 三菱ＵＦＪ銀行
https://www.bk.mufg.jp/tameru/toushin/motto_shiritai/shittoku/dorukosuto.html
NISA VS iDeCo選ぶならどっち？！｜SBI証券 投資情報メディア
https://go.sbisec.co.jp/media/report/nisaideco_topic/nisaideco_which.html
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■ 目次
00:00 | この動画の説明
02:56 | 1. 資産を増やすための準備3ステップ
06:18 | 2. ①【節約】固定費・変動費の見直し
07:50 | 3. ②【節約】経済圏統一によるポイ活
11:39 | …
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