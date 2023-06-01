貯金はいくら投資に回すべき…？おすすめの割合・バランス【積立NISAは100万でも始め時？】

10分 ago pikakichi2015@gmail.com

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0:00 投資と貯金の割合・バランスのおすすめは？
0:57 本動画の目次
1:29 貯金よりもインデックス投資をするべき？
3:06 投資家目線で「貯金」を考えてみよう
6:37 超低金利でも貯金が最適解になる理由
11:49 年齢をベースにした現金保有率の考え方
15:24 貯金100万円あったらどうやって投資する？

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～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在28歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で
のびのびとサラリーマンやってます、幸せです
これからもお金や投資に関わる…

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