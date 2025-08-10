貯金が減る恐怖にサヨナラ！月10万円のインカムゲイン生活の始め方

この動画の説明文：「貯金が底をつくのが怖い」「年金だけで生活できるか不安」…そんな気持ちを抱えたことはありませんか？厚生労働省のデータによると、65歳以上の夫婦の年金は月20～25万円。でも、生活費や医療費、介護費などを考えると、貯金だけでは心もとないですよね。 そこで登場するのが「インカムゲイン」！配当金や家賃収入など、毎月安定した収入を生む「フロー型」の仕組みで、貯金を減らさずに心の余裕を作れます！例えば、1000万円を高配当株やREITに投資すれば、年30～50万円の収入も夢じゃない！NISAなら税金ゼロで始められるんです でも、リスクも忘れずに。株価の変動や空室リスクなど、しっかり勉強してからスタートすることが大切です。

このチャンネルについて：

トモヤです。日々の暮らしの中で学んだ役に立つようなことを紹介しているチャンネルです。

トモヤとは？：

・本業：会社役員（不動産賃貸業、株式運用）

・副業：YouTube、フーデリ配達員

・2010年に法人設立してセミFIRE生活スタート

・元金融機関勤務（リース）→元不動産会社勤務（賃貸営業）

・4人家族（妻、大2、高2）＋猫1

・北海道在住

