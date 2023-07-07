自宅で“ひと月６０万円”稼ぐ人も…すきま時間にできる”副業”とは？（2021年4月12日放送「news every.」より）

50分 ago pikakichi2015@gmail.com

感染の再拡大で収入が減っている人も多い中、すきま時間にできる副業が注目されています。趣味を生かして自宅でできる副業では月に６０万円ほど稼ぐ人もいるといいます。どんな仕事内容なのでしょうか？
（2021年4月12日放送「news every.」より）

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2022/06/10コミュニティ投稿

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