自宅で“ひと月６０万円”稼ぐ人も…すきま時間にできる”副業”とは？（2021年4月12日放送「news every.」より）

感染の再拡大で収入が減っている人も多い中、すきま時間にできる副業が注目されています。趣味を生かして自宅でできる副業では月に６０万円ほど稼ぐ人もいるといいます。どんな仕事内容なのでしょうか？（2021年4月12日放送「news every.」より）

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2022/06/10コミュニティ投稿