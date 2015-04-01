ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ブブカ、チャップアップ、イクオス、Deeper、プランテル、ヒオウギエキス配合育毛剤で５αリダクターゼを抑制する！
今回は”ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ブブカ、チャップアップ、イクオス、Deeper、プランテル、ヒオウギエキス配合育毛剤で５αリダクターゼを抑制する！”が話題です。男性型脱毛症(AGA)に悩んでいる人にはぜひとも読んでほしい情報です。＊登場人物 P: 育毛お助け人ピカキチ、A: 薄毛・脱毛に気になりだしたお悩みを持つAさん
男性型脱毛症(AGA)に効果のあるヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）が配合されている育毛剤は？
A 「ピカキチさんのおススメの育毛剤ブブカ、育毛剤チャップアップ、育毛剤（薬用）ポリピュアEXにはヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）が配合されているね。」
P 「ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）は５αリダクターゼの働きを抑制してくれる。」
A 「それで、男性型脱毛症(AGA)には効果あるわけだ。」
P 「そのとおり、脱毛、薄毛、ハゲで悩んでいて、困っている方は、育毛剤ブブカ、育毛剤チャップアップ、育毛剤（薬用）ポリピュアEXのようなヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合の育毛剤を探そう。」
PR:ヒオウギエキス配合かつ、コスパ最高育毛剤：イクオスEX
ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・まだまだあるヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合の育毛剤！
A 「ところで、育毛剤にはたくさん種類があるよね。ほかにもこのヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合育毛剤があってコスパが上ならば、そちらを購入する方法もあるよね。」
P 「そうなんだ。育毛剤イクオス、育毛剤Deeper、育毛剤プランテルだよ。」
|
ピカキチ的考え方のポイント：
定期価格比にすること
|メリット:
ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合育毛剤を1千円あたりの容量で比較＆ランキング！
A 「ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合育毛剤をどんなふうに比較したの？」
P 「定期購入価格1千円あたりの容量で比べてみた。」
A 「どうして価格でなくて定期購入価格にしたの？」
P 「育毛の効果を望むなら、多くの場合１ヶ月以上かかるから、定期購入価格で比較するのが妥当と考えたからさ。」
A 「なるほどね。じゃ、容量(ml)の多い育毛剤ほど、コストが安いわけだね。」
P 「そのとおり。それがヒオウギエキス配合育毛剤お買い得比較ランキングさ。」
A 「結果を教えてほしいな。」
P 「結果は1位 育毛剤プランテル21.5ml、2位 育毛剤ポリピュアEX 17.6 ml、3位 育毛剤イクオス 17.6ml、4位 育毛剤ディーパー13.4ml、5位 育毛剤チャップアップ 13.2ml、6位 育毛剤ブブカ10.3mlとなりました。ポリピュアEXとイクオスは同容量でしたが、対価格で判断しました。 」
A 「うん、これまた育毛剤購入の参考になる育毛剤比較ランキングだね。育毛剤プランテル内容量150mlというのが、お得ってわけなんだ。」
|ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング
|1千円あたりの容量で比較してみる[c/tp]c:容量/tp:定期購入（千円）
|順位
|育毛剤
|公式サイト
|得点
|c/tp
|c/p
|c:容量（ml）
|tp:定期購入（円）
|p:価格（円）
|配合
|1位
|プランテル
|6
|21.5
|15.3
|150
|6,980
|9,800
|○
|2位
|ポリピュアEX
|5
|17.6
|15.4
|120
|6,800
|7,800
|○
|3位
|イクオス
|4
|17.6
|9.4
|120
|6,800
|12,800
|○
|4位
|Deeper
|3
|13.4
|12.0
|60
|4,480
|4,980
|○
|5位
|チャップアップ
|2
|13.2
|16.2
|120
|9,090
|7,400
|○
|6位
|ブブカ
|1
|10.3
|9.3
|120
|11,664(初回5,980)
|12,960
|○
ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・第1位 育毛剤プランテル！
|
ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）
配合育毛剤 第1位
|商品名：育毛剤プランテル
|公式リンク：
|
|育毛剤・お得度比較&ランキング 第2位
ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・第2位 育毛剤ポリピュアEX！
|
ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）
配合育毛剤 第2位
|商品名：育毛剤ポリピュアEX
|
|育毛剤・お得度比較&ランキング 第3位
ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・第3位 育毛剤イクオス！
|
ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）
配合育毛剤 第3位
|商品名：育毛剤イクオス
|公式リンク：
|
|育毛剤・お得度比較&ランキング 第1位
PR:
2 thoughts on “ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ブブカ、チャップアップ、イクオス、Deeper、プランテル、ヒオウギエキス配合育毛剤で５αリダクターゼを抑制する！”