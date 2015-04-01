ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ブブカ、チャップアップ、イクオス、Deeper、プランテル、ヒオウギエキス配合育毛剤で５αリダクターゼを抑制する！

7日 ago pikakichi2015@gmail.com

今回は”ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ブブカ、チャップアップ、イクオス、Deeper、プランテル、ヒオウギエキス配合育毛剤で５αリダクターゼを抑制する！”が話題です。男性型脱毛症(AGA)に悩んでいる人にはぜひとも読んでほしい情報です。＊登場人物 P: 育毛お助け人ピカキチ、A: 薄毛・脱毛に気になりだしたお悩みを持つAさん

育毛剤ランキング by 娘

 

 

男性型脱毛症(AGA)に効果のあるヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）が配合されている育毛剤は？

A 「ピカキチさんのおススメの育毛剤ブブカ、育毛剤チャップアップ、育毛剤（薬用）ポリピュアEXにはヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）が配合されているね。」

P 「ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）は５αリダクターゼの働きを抑制してくれる。」

A 「それで、男性型脱毛症(AGA)には効果あるわけだ。」

P 「そのとおり、脱毛、薄毛、ハゲで悩んでいて、困っている方は、育毛剤ブブカ、育毛剤チャップアップ、育毛剤（薬用）ポリピュアEXのようなヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合の育毛剤を探そう。」

 

PR:ヒオウギエキス配合かつ、コスパ最高育毛剤：イクオスEX

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ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・まだまだあるヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合の育毛剤！

A 「ところで、育毛剤にはたくさん種類があるよね。ほかにもこのヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合育毛剤があってコスパが上ならば、そちらを購入する方法もあるよね。」

P 「そうなんだ。育毛剤イクオス、育毛剤Deeper、育毛剤プランテルだよ。」

 

ピカキチ的考え方のポイント：

定期価格比にすること
メリット:

  1. 脱毛薄毛ハゲの面積は個人で異なるので、個人ごとに使用量は異なる
  2. 内容量：120mlと60mlのものを単に価格で比較できない
  3. 育毛回復期間は長期にわたるので定期価格で比較するのが実際に近い


ディメリット:

  1. 各配合成分の育毛剤的価値を同一とみなしている

 

 

ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合育毛剤を1千円あたりの容量で比較＆ランキング！

A 「ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）配合育毛剤をどんなふうに比較したの？」

P 「定期購入価格1千円あたりの容量で比べてみた。」

A 「どうして価格でなくて定期購入価格にしたの？」

P 「育毛の効果を望むなら、多くの場合１ヶ月以上かかるから、定期購入価格で比較するのが妥当と考えたからさ。」

A 「なるほどね。じゃ、容量(ml)の多い育毛剤ほど、コストが安いわけだね。」

P 「そのとおり。それがヒオウギエキス配合育毛剤お買い得比較ランキングさ。」

A 「結果を教えてほしいな。」

P 「結果は1位 育毛剤プランテル21.5ml、2位 育毛剤ポリピュアEX 17.6 ml、3位 育毛剤イクオス 17.6ml、4位 育毛剤ディーパー13.4ml、5位 育毛剤チャップアップ 13.2ml、6位 育毛剤ブブカ10.3mlとなりました。ポリピュアEXとイクオスは同容量でしたが、対価格で判断しました。 」

A 「うん、これまた育毛剤購入の参考になる育毛剤比較ランキングだね。育毛剤プランテル内容量150mlというのが、お得ってわけなんだ。」

 

ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング
1千円あたりの容量で比較してみる[c/tp]c:容量/tp:定期購入（千円）
順位 育毛剤 公式サイト 得点 c/tp c/p c:容量（ml） tp:定期購入（円） p:価格（円） 配合
1位 プランテル プランテル 6 21.5 15.3 150 6,980 9,800
2位 ポリピュアEX ポリピュアEX 5 17.6 15.4 120 6,800 7,800
3位 イクオス イクオス 4 17.6 9.4 120 6,800 12,800
4位 Deeper 3 13.4 12.0 60 4,480 4,980
5位 チャップアップ チャップアップ 2 13.2 16.2 120 9,090 7,400
6位 ブブカ BUBKA 1 10.3 9.3 120 11,664(初回5,980) 12,960

 

ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・第1位 育毛剤プランテル

ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）

配合育毛剤　第1位
商品名：育毛剤プランテル
公式リンク：
プランテル・フライングLP600pk
  1. 通常価格:　9,800円
  2. 定期価格:　6,980円
  3. 内容量:　150ml（通常60ｍl,120ｍlが普通なのに150mlも入っている!）
  4. 返金保証:　30日間
  5. 特徴　モンドセレクション　2015受賞
  6. 特徴　M字克服ユーザー支持率　第1位 (2015.4 ライク運営事務局)
育毛剤・お得度比較&ランキング 第2位

 

 

ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・第2位 育毛剤ポリピュアEX

ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）

配合育毛剤　第2位
商品名：育毛剤ポリピュアEX
ポリピュアEXスタンド400pk2
  1. 通常価格:　7,800円
  2. 定期価格:　6,800円
  3. 内容量:　120ml
  4. 返金保証:　45日間
  5. 特徴　ヒト生体機能研究発見のバイオポリリン酸配合育毛剤
育毛剤・お得度比較&ランキング 第3位

 

 

ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・第3位 育毛剤イクオス

ヒオウギエキス（ヒオウギ抽出液）

配合育毛剤　第3位
商品名：育毛剤イクオス
公式リンク：
育毛剤イクオスのスプラッシュ280
  1. 通常価格: 12,800円
  2. 定期価格:　6,800円
  3. 内容量:　120ml
  4. 返金保証:　45日間
  5. 特徴　リピート率 97.5％
  6. 特徴　イクオスサプリ付(定期、3本セット)
育毛剤・お得度比較&ランキング 第1位

 

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