老後資産は必要ない？60代貯金ゼロでも暮らせる方法を徹底解説！【音声改善版】

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

こちらは修正【音声改善版】です。
旧版はこちら
▶https://youtu.be/ZfgO27gCC8Y

📜 動画説明
老後資金は本当に必要ないの？60代で貯金ゼロでも暮らせる方法を、日本の制度×海外の節約術でやさしく解説！高額療養費制度や年金、支出削減のコツ、緊急資金の作り方まで具体的に紹介します。フィスカー先生流の「必要額を減らす暮らし方」もお届け♪

⏱タイムスタンプ
00:00 老後資金は本当に必要ない？結論とリスクの現実
02:37 年代別の貯金額の実態（60代ゼロ・50代2000万達成率）
07:42 老後お金がない場合の生活と影響
11:42 公的制度を知れば「老後死ぬしかない」は誤解
17:41 「老後2000万円いらない」が可能な条件
19:23 まとめ（リスクと対策の総整理）

👀 この動画がおすすめな人
・老後資金が不安で準備方法を知りたい人
・年金や公的制度を活用したい人
・ 支出を減らして暮らす方法に興味がある人
・フィスカー先生の節約術を知りたい人
・お金の不安を減らして心豊かに暮らしたい人

📚海外の専門家の書籍名
Jacob Lund Fisker『Early Retirement Extreme: A Philosophical and Practical Guide to Financial Independence』
▶https://amzn.to/45ugLtU

🔍参考元（国の機関サイトなど）
・金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」
・厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・総務省「家計調査」
・厚生労働省「高齢期の生活実態調査」
・金融庁「つみたてNISA」公式サイト

☕シロクマおすすめコーヒー
【コロンビア産スプレモ】香り豊かでまろやかな酸味、仕事や勉強の合間にぴったり。動画編集中の相棒です！
▶https://a.r10.to/hPbchG

✅【老後資金】動画まとめ
50代老後資金の必要額はいくら

50代老後資産に差がつく節約術3選

【副業10選】50代から始める老後資金づくり

50代から考える年金

50代老後は賃貸派の5ステップ

50代独身女性の老後資金

老後資金の貯めすぎで貧乏老人に？

⚠ 金融系の注意事項
※この動画は特定の金融商品や投資を推奨するものではありません。内容は一般的な情報提供を目的としています。実際の判断は、ご自身の状況や専門家の助言に…

Related posts:

kinto
るろうに剣心
【金融の授業】なぜ資産形成が必須なのか～第３回 貯める・増やす(前編)～

関連記事:

  1. 【50代60代向け】2025年から○○万円貯金で老後勝ち組！いくら貯金があれば安心して老後が暮らせるのか？【貯金/2025年問題/年金改正】
  2. 【持ってるだけで価値があがる？！】さらなるお金を生む金のたまご 3選 #shorts #お金のこと #投資 #お金の増やし方 #お金の勉強 #shorts
  3. 【2ch有益スレ】40代50代早期退職したいなら知らないと損！FIREして分かった現実を晒してけww【ゆっくり解説】
  4. 【準富裕層になれない】5%しかいない理由とは【勝ち組の人生】
Tags: , , , ,

More Stories

【衝撃】本当の「お金持ち」程「年収」低い説！　「開業届」１つで大きな「節税」にできます！　#shorts

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

（前半）お金持ちになるための24ステップを一気見！貯蓄・投資がまるわかり！#shorts

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【旧版】老後資産は必要ない？60代貯金ゼロでも暮らせる方法を徹底解説！

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

老後資産は必要ない？60代貯金ゼロでも暮らせる方法を徹底解説！【音声改善版】

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【衝撃】本当の「お金持ち」程「年収」低い説！　「開業届」１つで大きな「節税」にできます！　#shorts

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

🌏【8/18まで】人気海外ホテルセールまもなく終了！エアトリの限定クーポンで最大3万円OFF｜今すぐ使える旅の賢い予約術

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

（前半）お金持ちになるための24ステップを一気見！貯蓄・投資がまるわかり！#shorts

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【旧版】老後資産は必要ない？60代貯金ゼロでも暮らせる方法を徹底解説！

1日 ago pikakichi2015@gmail.com