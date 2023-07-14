第96回 最近学長が家から捨てたモノ8選【人生論】
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00:00 intro
00:38 前提
01:23 お金持ちの家はモノが多いか少ないか？
03:51 学長が捨てたモノ①：複数枚のカード
06:34 学長が捨てたモノ②：レシート、領収書
08:46 学長が捨てたモノ③：硬貨、小銭
09:33 学長が捨てたモノ④：複数の銀行口座
11:08 学長が捨てたモノ⑤：紙類全般
14:00 学長が捨てたモノ⑥：服
15:42 学長が捨てたモノ⑦：空き箱、収納棚
16:21 学長が捨てたモノ⑧：リンス
17:45 学長が捨てたモノその他
19:28 まとめ
について解説しています。
【動画内でご紹介したもの】
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お金の勉強初…
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