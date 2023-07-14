第96回 最近学長が家から捨てたモノ8選【人生論】

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

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00:00 intro
00:38 前提
01:23 お金持ちの家はモノが多いか少ないか？
03:51 学長が捨てたモノ①：複数枚のカード
06:34 学長が捨てたモノ②：レシート、領収書
08:46 学長が捨てたモノ③：硬貨、小銭
09:33 学長が捨てたモノ④：複数の銀行口座
11:08 学長が捨てたモノ⑤：紙類全般
14:00 学長が捨てたモノ⑥：服
15:42 学長が捨てたモノ⑦：空き箱、収納棚
16:21 学長が捨てたモノ⑧：リンス
17:45 学長が捨てたモノその他
19:28 まとめ

について解説しています。

【動画内でご紹介したもの】
マネーフォワードME
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【関連動画】
第1回 お金持ちになる時間単価の考え方【人生論】

第94回 最近学長が買って良かったもの5選【人生論】

第107回 楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を得る方法【お金の勉強　初級編】

第111回 学長おすすめの家計簿アプリ【マネーフォワードME】【お金の勉強　初級編】

第137回【旅行好き必携】最強カードSPGアメックスで100万以上得をする方法【お金の勉強 初級編】

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お金の勉強初…

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