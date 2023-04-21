第92回 共済と民間保険はどっちがお得？【お金の勉強 初級編】

第92回 共済と民間保険はどっちがお得？【お金の勉強 初級編】
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・共済とは 00:52
・共済と保険の違い 01:31
・どちらがいいの？ 04:01
・保険の目的を考えよう 07:24
・おすすめ書籍 09:58
・まとめ 10:16
について解説しています。
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【関連動画】
第7回 生命保険は必要か？【お金の勉強 初級編 】
第8回 火災保険を安くする方法 賃貸物件【お金の勉強 初級編 】
第9回 火災保険を安くする方法 持ち家【お金の勉強 初級編 】
第10-1回 自動車保険その1【お金の勉強 初級編 】
第10-2回 自動車保険その2【お金の勉強 初級編 】
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