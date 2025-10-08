第67回 【現代の新資産】SNSフォロワーは、土地・お金・株式に匹敵する「資産」です【稼ぐ 実践編】

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』https://liberaluni.com/community

【現代の新資産】SNSフォロワーが土地・金・株式に匹敵する「資産」である3つの理由

00:00 intro

00:55 稼ぐ力を伸ばす最初の一歩としておすすめなのは、SNS運用（結論）

02:39 フォロワーは現代の資産と言える理由

04:18 ①スキルの証になるから

05:29 ②信用の証になるから

07:15 ③人的資本のタネになるから

08:26 まとめ

09:07 SNS運用で重要なこと

について解説しています。

総務省「令和元年版 情報通維新白書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nb000000.html

「ブログ」を始めるとあなたの人生が豊かになる6つの理由

