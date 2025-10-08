第67回 【現代の新資産】SNSフォロワーは、土地・お金・株式に匹敵する「資産」です【稼ぐ 実践編】

【現代の新資産】SNSフォロワーが土地・金・株式に匹敵する「資産」である3つの理由

【現代の新資産】SNSフォロワーが土地・金・株式に匹敵する「資産」である3つの理由

00:00 intro
00:55 稼ぐ力を伸ばす最初の一歩としておすすめなのは、SNS運用（結論）
02:39 フォロワーは現代の資産と言える理由
04:18 ①スキルの証になるから
05:29 ②信用の証になるから
07:15 ③人的資本のタネになるから
08:26 まとめ
09:07 SNS運用で重要なこと

について解説しています。

【関連資料】
総務省「令和元年版　情報通維新白書」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nb000000.html

【関連リベ大ブログ】
「ブログ」を始めるとあなたの人生が豊かになる6つの理由

「ブログ」を始めるとあなたの人生が豊かになる6つの理由

【関連動画】
第11回 学長流「儲かるサイト」「稼げるサイト」の作り方 【稼ぐ 実践編】

第49回 相手を喜ばせる〜スポンサーになりたいブログってどんなん？〜【お金の勉強 初級編 】

第19回 何かを始める時の不安との向き合い方、稼ぐマインドとは？【人生論】

第273回【図解で簡単！】「フツウの人の人生設計」と「お金持ちの人生設計」を比較解説【お金の勉強 初級編】

