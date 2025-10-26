第47回 【月5万円の副収入】誰でもすぐできるブランドせどりのやり方を解説【仕入れルートも公開】【稼ぐ実践編】

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

◆メルカリに登録される方は、メルカリのアプリから登録時に【 ZTMHKB 】の招待コードを入力すると「500ポイント」をゲットできます（＊1ポイント＝1円としてメルカリ内のお買い物に利用できます。＊Webサイトからの登録のは場合は紹介コードの入力はできません）

ブランドじぇいそん

https://brand-jason.shop-pro.jp/

—————————————

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』

https://liberaluni.com/community

★リベ大が本になりました！

Amazon

https://amzn.to/2VztyaF

楽天

https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/

—————————————

この動画を見る前に下記の動画を視聴しておくことをおすすめします。

▼第52回 【2020年版】誰でもせどりで年収100万円アップさせる具体的な方法【お金の稼ぎ方】【稼ぐ 実践編】



▼第46回 【有料級ノウハウ】誰でも月10万円稼げる『中国輸入せどり』のやり方を無料公開【稼ぐ実践編】



▼また、中古品を仕入れて転売する際には古物商の許可が必要になりますのでご注意下さい。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3684.html

申請は自身で行うことも出来ますし行政書士に頼めば数万円で取得できます。

—————————————

・選択肢のひとつとして中古ブランド品せどりがオススメ（結論） 02:50

・ブランドせどりとは？ 03:32

└メリット 03:48

└デメリット 05:48

・どこで仕入れればいいの？ 06:32

・疑問の解決策と仕入れ元公開！ 08:12

・Q＆A 11:28

・仕入れた商品はどこで売るの？ 16:52

・【注意点】 22:18

・まとめ 25:39

について解説しています。

【動画内でご紹介したサイト】

ブランドじぇいそん

https://brand-jason.shop-pro.jp/

メルカリ

★メルカリに登録される方は、メルカリのアプリから登録時に【 ZTMHKB 】の招待コードを入力すると「500ポイント」をゲットできます♪（＊1ポイント＝1円としてメルカリ内のお買い物に利用できます。＊Webサイトからの登録のは場合は紹介コードの入力はできません）

▼ アプリダウンロードページ：iPhoneユーザー向け

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%8…