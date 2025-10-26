第47回 【月5万円の副収入】誰でもすぐできるブランドせどりのやり方を解説【仕入れルートも公開】【稼ぐ実践編】

第47回 【月5万円の副収入】誰でもすぐできるブランドせどりのやり方を解説【仕入れルートも公開】【稼ぐ実践編】
ブランドじぇいそん
https://brand-jason.shop-pro.jp/
この動画を見る前に下記の動画を視聴しておくことをおすすめします。
▼第52回 【2020年版】誰でもせどりで年収100万円アップさせる具体的な方法【お金の稼ぎ方】【稼ぐ 実践編】
▼第46回 【有料級ノウハウ】誰でも月10万円稼げる『中国輸入せどり』のやり方を無料公開【稼ぐ実践編】
▼また、中古品を仕入れて転売する際には古物商の許可が必要になりますのでご注意下さい。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3684.html
申請は自身で行うことも出来ますし行政書士に頼めば数万円で取得できます。
・選択肢のひとつとして中古ブランド品せどりがオススメ（結論） 02:50
・ブランドせどりとは？ 03:32
└メリット 03:48
└デメリット 05:48
・どこで仕入れればいいの？ 06:32
・疑問の解決策と仕入れ元公開！ 08:12
・Q＆A 11:28
・仕入れた商品はどこで売るの？ 16:52
・【注意点】 22:18
・まとめ 25:39
について解説しています。
【動画内でご紹介したサイト】
メルカリ
