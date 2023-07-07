第295回 【これだけは知っておいて】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い「納得！」の理由【お金の勉強初級編】
00:19 今日の話題：65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い「納得！」の理由について解説
01:36 老後破綻にビビりすぎなくても良い理由
07:50 スジの良い老後対策
16:44 まとめ：「今」と「未来」の両方を充実させよう！
について解説しています。
—————————————
▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
▼リベ大ブログ
【これだけは知っておこう！】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い納得の理由を解説
◆個別ケースの税務相談や顧問契約も対応可能
【リベ大税理士法人】
✓リベシティ会員以外の方もご相談可能
✓リベシティ会員なら、事前に税金相談室で無料相談することが可能
✓ 全国各地どこからの相談にもオンラインで対応可能
✓個人事業主の確定申告、法人の決算・申告を代行
✓相続対策や起業相談、セカンドオピニオンとしての相談も可能
★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF
楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/
—————————————
【動画内でご紹介した書籍】
『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』
▼Amazon
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=2208481&p_id=170&pc_id=185&pl_id=4062&url=https://www.amazon.co.jp/dp/4065286050
▼楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/17226919/
『幸福の資本論』
▼amazon
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1057360&p_id=170&pc_id=185&pl_id=4062&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2F4478102481
▼楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/14939753/
【関連資料】
「老後を変える全国47都道府県大調査」（メットライフ生命）
https://www.metlife.co.jp/data/changerougo/japanproject/pdf/survey_report_2022.pdf
「2021年首都圏新築マンション契約者動向調査」（株式会社リクルート）
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20220315_housing_01.pdf
「飛行機は本当に「安全」なの？ 現役パイロットに聞いてきた」（ITmediaビジネス）
https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1503/25/news012.html
「【書評/要約】『幸福の資本論』橘玲｜幸福に生きるための土台設計」（アークの…
41 total views, 41 views today