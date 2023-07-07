第295回 【これだけは知っておいて】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い「納得！」の理由【お金の勉強初級編】

59分 ago pikakichi2015@gmail.com

00:00 intro
00:19 今日の話題：65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い「納得！」の理由について解説
01:36 老後破綻にビビりすぎなくても良い理由
07:50 スジの良い老後対策
16:44 まとめ：「今」と「未来」の両方を充実させよう！
　
について解説しています。

—————————————

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』

リベシティの参加方法

▼リベ大ブログ
【これだけは知っておこう！】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い納得の理由を解説

【これだけは知っておこう！】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い納得の理由を解説

◆個別ケースの税務相談や顧問契約も対応可能
【リベ大税理士法人】

リベ大税理士法人


✓リベシティ会員以外の方もご相談可能
✓リベシティ会員なら、事前に税金相談室で無料相談することが可能
✓ 全国各地どこからの相談にもオンラインで対応可能
✓個人事業主の確定申告、法人の決算・申告を代行
✓相続対策や起業相談、セカンドオピニオンとしての相談も可能

★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF

楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/

—————————————

【動画内でご紹介した書籍】
『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』
▼Amazon
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=2208481&p_id=170&pc_id=185&pl_id=4062&url=https://www.amazon.co.jp/dp/4065286050

▼楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/17226919/

『幸福の資本論』
▼amazon
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1057360&p_id=170&pc_id=185&pl_id=4062&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2F4478102481

▼楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/14939753/

【関連資料】
「老後を変える全国47都道府県大調査」（メットライフ生命）
https://www.metlife.co.jp/data/changerougo/japanproject/pdf/survey_report_2022.pdf

「2021年首都圏新築マンション契約者動向調査」（株式会社リクルート）
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20220315_housing_01.pdf

「飛行機は本当に「安全」なの？　現役パイロットに聞いてきた」（ITmediaビジネス）
https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1503/25/news012.html

「【書評/要約】『幸福の資本論』橘玲｜幸福に生きるための土台設計」（アークの…

 41 total views,  41 views today

Related posts:

【徹底解説】富裕層の証「資産管理会社」のメリットとデメリット
EDENS ZERO
【FIRE】お金持ちになりたいならコップから溢れた水を飲めってどういうこと？ #Shorts

関連記事:

  1. 【FX 自動売買 ツール】荒れ相場を乗り越える EA ランキング TOP5を公開！初心者にも分かりやすいので やってみた ！【 EA太郎 】
  2. 【この本で全て分かる】”元国税局職員”が教えるお金の基本
  3. 【世界的ベストセラー】LIFE SHIFT(ライフシフト)｜人生100年時代のサラリーマン生存戦略
  4. こんな不動産投資はやめた方がいいです。正しい不動産投資の準備#Shorts
Tags: , , , ,

More Stories

【ひろゆき】※この人は絶対●●です※株主優待で暮らしている桐谷さんの行動を観察してましたが正直…。【切り抜き 論破 桐谷さん 投資 株 儲かる】

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【ポイ活で世界一周のマスター】EXIT・りんたろー。も熱視線 クレカ×ポイ活のススメ／投資信託にも回せる理想の資産運用術／「預金より1000倍お得」その根拠とは？ (MONEY SKILL SET)

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【要約】年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」【山口貴大】

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

第295回 【これだけは知っておいて】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い「納得！」の理由【お金の勉強初級編】

59分 ago pikakichi2015@gmail.com

【ひろゆき】※この人は絶対●●です※株主優待で暮らしている桐谷さんの行動を観察してましたが正直…。【切り抜き 論破 桐谷さん 投資 株 儲かる】

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【ポイ活で世界一周のマスター】EXIT・りんたろー。も熱視線 クレカ×ポイ活のススメ／投資信託にも回せる理想の資産運用術／「預金より1000倍お得」その根拠とは？ (MONEY SKILL SET)

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【要約】年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」【山口貴大】

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

歩くだけ、寝るだけでも！“ポイ活”で１０００万円貯めた人まで マル秘テクニックとは？

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com