第295回 【これだけは知っておいて】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い「納得！」の理由【お金の勉強初級編】

00:00 intro00:19 今日の話題：65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い「納得！」の理由について解説01:36 老後破綻にビビりすぎなくても良い理由07:50 スジの良い老後対策16:44 まとめ：「今」と「未来」の両方を充実させよう！について解説しています。

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【これだけは知っておこう！】65歳以降の「お金」にビビりすぎなくても良い納得の理由を解説

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「老後を変える全国47都道府県大調査」（メットライフ生命）

https://www.metlife.co.jp/data/changerougo/japanproject/pdf/survey_report_2022.pdf

「2021年首都圏新築マンション契約者動向調査」（株式会社リクルート）

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20220315_housing_01.pdf

「飛行機は本当に「安全」なの？ 現役パイロットに聞いてきた」（ITmediaビジネス）

https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1503/25/news012.html

「【書評/要約】『幸福の資本論』橘玲｜幸福に生きるための土台設計」（アークの…