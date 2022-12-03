第280回 【金融教育、4月に必修化】高校生は学校の「お金の教育」で何を学ぶのか？【お金の勉強 初級編】

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00:00 intro

00:20 今日の話題：高校生は学校の「お金の教育」で何を学ぶのか？について解説

02:26 金融教育で「高校生」は何を学ぶのか？ ～全体像～

06:34 金融教育で「高校生」は何を学ぶのか？ ～個別の内容～

06:45 └①家計管理とライフプランニング

08:27 └②使う

10:12 └③貯める・増やす

11:50 └④備える

13:21 └⑤借りる

14:05 └⑥金融トラブル

15:42 お金の初心者が、最高効率で金融知識を身につける方法Best1

20:14 まとめ：正しい「お金の知識」を学んで、知識マッチョになろう！

について解説しています。

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▼オンラインコミュニティ『リベシティ』

▼リベ大ブログ

【金融教育が4月に必修化】高校生は学校の「お金の教育」で何を学ぶのか？

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【関連資料】

「高校で必修となる「金融教育」 55.9％が授業は「外部の講師」が担当したほうがよい」（日本トレンドリサーチ）

「「学習指導要領」とは？」（文部科…