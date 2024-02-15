第276回 ほとんど貯金せずに「一生安心して暮らしていく方法」【お金の勉強 初級編】
＜05:54〜＞＜12:04〜＞の受給額算定にあたり、モデルケースの年収額に誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。
■ 誤：年収430万円
＊ 年収430万円の場合、厚生年金の受給額算定は「約8万円／月」
■ 正：年収490万円
＊ 年収490万円の場合、厚生年金の受給額算定は「約9万円／月」
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00:00 info
00:17 今日の話題：ほとんど貯金せずに「一生安心して暮らしていく方法」について解説
02:06 公的年金を増やす3つの戦略
05:14 └①現役時代の年収を上げる
07:01 └②長く働く
07:58 └③繰り下げ受給する
10:37 独身、共働きなど、モデル別の年金受給額
10:42 「独身」のケース
10:59 └①フリーランスの場合
11:59 └②平均的な会社員の場合
13:06 └③フル活用した会社員の場合
14:20 「夫婦」のケース
14:32 └①片働きの場合
15:03 └②平均的な会社員共働きの場合
15:39 └③フル活用した会社員共働きの場合
18:36 まとめ：「貯める」も「貯めない」も自分の価値観にあったポイントを探そう
について解説しています。
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【関連資料】
「日本の公的年金は「2階建て」」（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/structure/structure03.html
「年金の繰り下げ受給｜増加率・金額の計算方法からデメリット・注意点まで解説」（学研Cocofump）
https://www.cocofump.co.jp/articles/kaigo/153/
「家計調査年報（家計収支編）2020年（令和2年） 家計の概要」（総務省統計局）
https://…
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