第276回 ほとんど貯金せずに「一生安心して暮らしていく方法」【お金の勉強 初級編】

【訂正とお詫び】＜05:54〜＞＜12:04〜＞の受給額算定にあたり、モデルケースの年収額に誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。

■ 誤：年収430万円

＊ 年収430万円の場合、厚生年金の受給額算定は「約8万円／月」

■ 正：年収490万円

＊ 年収490万円の場合、厚生年金の受給額算定は「約9万円／月」

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00:00 info

00:17 今日の話題：ほとんど貯金せずに「一生安心して暮らしていく方法」について解説

02:06 公的年金を増やす3つの戦略

05:14 └①現役時代の年収を上げる

07:01 └②長く働く

07:58 └③繰り下げ受給する

10:37 独身、共働きなど、モデル別の年金受給額

10:42 「独身」のケース

10:59 └①フリーランスの場合

11:59 └②平均的な会社員の場合

13:06 └③フル活用した会社員の場合

14:20 「夫婦」のケース

14:32 └①片働きの場合

15:03 └②平均的な会社員共働きの場合

15:39 └③フル活用した会社員共働きの場合

18:36 まとめ：「貯める」も「貯めない」も自分の価値観にあったポイントを探そう

について解説しています。

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【脱FIRE】ほとんど貯金せずに「一生安心して暮らしていく方法」を解説！

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【関連資料】

「日本の公的年金は「2階建て」」（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/structure/structure03.html

「年金の繰り下げ受給｜増加率・金額の計算方法からデメリット・注意点まで解説」（学研Cocofump）

https://www.cocofump.co.jp/articles/kaigo/153/

「家計調査年報（家計収支編）2020年（令和2年） 家計の概要」（総務省統計局）

https://…