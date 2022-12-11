第21回 【ジャンル別に1位だけを紹介】コスパが良いおすすめの掛け捨て保険4選【厳選】【貯める編】
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00:00 intro
00:19 今日の話題：コスパが良いおすすめの掛け捨て保険4選について
02:08 学長おすすめの掛け捨て保険4選
02:20 └①定期保険
04:27 └②収入保障保険
07:43 └③就業不能保険
10:49 └④自動車保険
12:59 ジャンル別「おすすめ1位」を使った保険モデルまとめ
15:26 まとめ：おすすめ掛け捨て保険を活用し、必要最低限の保険料へ見直そう
について解説しています。
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【2021年】コスパが良いおすすめの掛け捨て保険4選【ジャンル別に1位だけを紹介】
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「FWD収入保障」（FWD富士生命）
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「いまさら聞けない「収入保障保険の基礎知識」」（保険市場）
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「働けないときの安心 就業不能保険」（アクサダイレクト生命保険）
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「就業不能保険の必要性は？ 医療費のほかに生活費はどうする？」（保険相談ナビ）
https://www.hokennavi.jp/cont/column-life-disability-003/
「イーデザイン損保の自動車保険」（イーデザイン損保）
https://www.edsp.co.jp
「知っておきたい同乗者の補償について」（イーデザイン損保）
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【関連動画】
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第99回 収入保障保険について【悪くない保険】【お金の勉強 初級編】
第10-1回 【固定費削減】自動車保険を安くする方法 その1【お金の勉強 初級編 】
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