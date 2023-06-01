第174回 【資産運用している人必見！】株式投資に役立つ2021年1月の投資トピック総まとめ【インデックス・高配当】【株式投資編】

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00:00​ intro

00:21​ 前提と今日の話題

01:14【日本株の投資トピックス】

01:24​ ①株価指数の推移

03:36​ ②その他の指数の推移

03:55 └景気動向指数

05:13​ └景気ウォッチャー指数

06:50 ③1月のトピックス

06:53​ └「緊急事態宣言、再び」

08:02​ └「日銀保有のETF、含み益12～13兆円」

09:41​ 【外国株の投資トピックス】

09:54​ ①株価指数の推移

10:55​ ②ゴールド・債券ファンド等の値動き

10:58​ └ゴールド

12:02​ └債券

14:11​ ③高配当ファンドの値動き（HDV・VYM・SPYD）

15:03​ ④1月のトピックス

15:06​ └ジョー･バイデン氏が第46代アメリカ大統領に就任

16:42​ └バイデン氏、追加対策200兆円

18:54 └新型コロナ、過去最悪のペースで拡大

20:11​ まとめ：あえて「積極的な買い増し」をする必要はなし

について解説しています。

※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。

『【10分で分かる】株式投資に役立つ1月の投資トピック総まとめ【インデックス・高配当】』

【関連資料】

「ドル建て日経平均が最高値を更新！押し目買いに分があり」（トウシル）

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/30661

「景気動向指数速報からの改訂状況(令和2(2020)年11月分)」（経済社会総合研究所 景気統計部）

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/revision.pdf

「令和2年12月調査結果（抜粋）景気ウォッチャー調査」（内閣府）

https://www5.cao.go.jp/keizai3/2021/0112watcher/bassui.html

「Market Flash」（第一生命経済研究所）

http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2020/fuji20201120mf.pdf

「新型コロナウイルス感染症対策」（内閣官房）

https://corona.go.jp/emergency/

「新型コロナのワクチン接種いつから誰が受けられる？東海3県の準備は」（メ～テレ）

https://www.nagoyatv.com/news/?id=004440

「日本、脱コロナは22年4月 ワクチン接種出遅れ 英調査」（JIJI.COM）

https://www.jiji.co…