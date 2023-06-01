第174回 【資産運用している人必見！】株式投資に役立つ2021年1月の投資トピック総まとめ【インデックス・高配当】【株式投資編】

第174回 【資産運用している人必見！】株式投資に役立つ2021年1月の投資トピック総まとめ【インデックス・高配当】【株式投資編】
https://liberaluni.com/community
★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF
楽天
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1500158&p_id=56&pc_id=56&pl_id=637&url=https%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F16310040%2F
—————————————
00:00 intro
00:21 前提と今日の話題
01:14【日本株の投資トピックス】
01:24 ①株価指数の推移
03:36 ②その他の指数の推移
03:55 └景気動向指数
05:13 └景気ウォッチャー指数
06:50 ③1月のトピックス
06:53 └「緊急事態宣言、再び」
08:02 └「日銀保有のETF、含み益12～13兆円」
09:41 【外国株の投資トピックス】
09:54 ①株価指数の推移
10:55 ②ゴールド・債券ファンド等の値動き
10:58 └ゴールド
12:02 └債券
14:11 ③高配当ファンドの値動き（HDV・VYM・SPYD）
15:03 ④1月のトピックス
15:06 └ジョー･バイデン氏が第46代アメリカ大統領に就任
16:42 └バイデン氏、追加対策200兆円
18:54 └新型コロナ、過去最悪のペースで拡大
20:11 まとめ：あえて「積極的な買い増し」をする必要はなし
について解説しています。
※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。
『【10分で分かる】株式投資に役立つ1月の投資トピック総まとめ【インデックス・高配当】』
【関連資料】
「ドル建て日経平均が最高値を更新！押し目買いに分があり」（トウシル）
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/30661
「景気動向指数速報からの改訂状況(令和2(2020)年11月分)」（経済社会総合研究所 景気統計部）
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/revision.pdf
「令和2年12月調査結果（抜粋）景気ウォッチャー調査」（内閣府）
https://www5.cao.go.jp/keizai3/2021/0112watcher/bassui.html
「Market Flash」（第一生命経済研究所）
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2020/fuji20201120mf.pdf
「新型コロナウイルス感染症対策」（内閣官房）
https://corona.go.jp/emergency/
「新型コロナのワクチン接種いつから誰が受けられる？東海3県の準備は」（メ～テレ）
https://www.nagoyatv.com/news/?id=004440
「日本、脱コロナは22年4月 ワクチン接種出遅れ 英調査」（JIJI.COM）
https://www.jiji.co…
7 total views, 7 views today