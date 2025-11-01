競馬で儲けても競馬場で買っていれば脱税はバレない！？ #競馬 #税金 #お金の勉強

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

▼税理士法人松本LINE相談
https://s.lmes.jp/landing-qr/2006336387-vkeVe65R?uLand=eW1q0t

▼税務調査サポートは「税理士法人松本」が良い理由
https://www.tokyo-consulting.com/zeimu/

▼ふんわりしたご質問は動画コメント欄へ！

ーーーーーーーーー

■税務調査サポート最強集団『税理士法人松本』
■相談しにくいときこそ、相談してください
■全国６カ所のオフィスからあなたをサポート
■元国税局職員10名以上、スタッフ200名以上在籍

【メディア出演、ご案件、コラボなどのお問い合わせはお気軽にご連絡ください。お待ちしてます。】
TEL:0120-69-8822
メール：backoffice@tokyo-consulting.com

【メディア実績】
TV東京、Yahooニュース、小学館、ダイヤモンド、幻冬舎、チバテレなど

【免責事項】 本動画は、一般的な税務知識についての解説となります。
本動画では正確性の確保に努めておりますが、その情報の正確性・完全性についての保証をするものではございません。 本動画の情報を利用される場合は、法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。 当サイトの利用によって、利用者の方に何らかの損害が生じた場合でも、一切の責任を負うものではありません。

Contents

Related posts:

ムンジョンヒョン

サタプラ

浅野翔吾

関連投稿:

  1. いつかあなたの財産を守るライフハック#ライフハック #1分雑学 #雑学 #豆知識 #貯金 #副業
  2. 【お金を貯める】年末に向けてやっておきたい家計管理のこと18個
  3. 【貯めたきゃ必見】節約を楽しむ５つのコツと思考法
  4. 【学歴なし・貯金なし・特技なし】今からお金持ちになる現実的な方法 10選
Tags: , , , ,

More Stories

投資するなら絶対持っておきたいアプリ３つ #shorts

31分 ago pikakichi2015@gmail.com

【成田悠輔】「起業家」になれない理由

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

今から勉強するならどの士業資格取る？ #shorts #行政書士

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

投資するなら絶対持っておきたいアプリ３つ #shorts

31分 ago pikakichi2015@gmail.com

【成田悠輔】「起業家」になれない理由

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

競馬で儲けても競馬場で買っていれば脱税はバレない！？ #競馬 #税金 #お金の勉強

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

今から勉強するならどの士業資格取る？ #shorts #行政書士

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

全財産282万円を仮想通貨ビットコインにぶち込んだ独身36歳男の収支報告③【2023年1月の収支】 #shorts

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com