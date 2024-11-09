積立NISAの国が言わない闇 【竹花貴騎 公認 切り抜き】#shorts

23分 ago pikakichi2015@gmail.com

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※当チャンネルは竹花貴騎さんの動画管理元であるMUPカレッジの切り抜き募集に申請し許諾を得て運営しております。

【竹花貴騎の紹介】
竹花貴騎(たけはな たかき)1992年生まれ(28歳)/ 海外在住。2017年当時24歳で独立しSNS分析
及びSNSマーケティング会社Limを設立。設立4年で45,000の個人、法人含む集客支援実績。2020
年6月に同社を売却。現在は投資ファンド運営や財団運営を行う側、趣味でオンライン教育プラット
フォームUR-Uの講師、またヒップホップでのラップ活動を行う。2020年Googleでの業務委託経験を
「元Google」と表記した事やオフィスにサイトに合成素材を使用した事で大炎上。

【竹花貴騎の色々】
公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCSwW7Cgtn1Bq74YGiIY2UFg
公式Instagram：https://www.instagram.com/takaki_takehana/
公式Facebook：https://www.facebook.com/takaki.c.takehana
公式Twitter：https://twitter.com/takaki_takehana

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