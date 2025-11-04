生活防衛費って大事だよ？😳#投資 #投資初心者 #nisa #生活 #株式投資 #shorts

貯金と資産の総額2000万円を目指して、稼いだり貯めたり増やしたりしています。ぜひ気軽に「かぶちょ」と呼んでください🍀

株式投資初心者ですが、NISAとiDeCoのインデックスをメインに、

高配当株、株主優待、デイトレ等も少々嗜んでおります👍(⭕️00万円爆損中)

投資以外にも節約、節税、副業などなど

リアルの友人知人には なかなか言えないお金の話をしています💴✨

ぜひ見守っていただけると嬉しいです。

一緒に資産形成も楽しみましょう！

ヽ(・∀・)人(・∀・)人(・∀・)ノ

—💰—💰—💰—

貯金の原動力は、大好きな犬🐶

現在は、週６日勤務の自営業(犬の美容室)

将来設計は、

『サイドFIREして週３日は保護犬のボランティア活動する‼️』

—🐾—🐾—🐾—

投資系Vtuber

節約系Vtuber

貯金系Vtuber

全部まとめて

資産公開系Vtuber(?)です🤣