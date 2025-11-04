生活防衛費って大事だよ？😳#投資 #投資初心者 #nisa #生活 #株式投資 #shorts
貯金と資産の総額2000万円を目指して、稼いだり貯めたり増やしたりしています。
ぜひ気軽に「かぶちょ」と呼んでください🍀
株式投資初心者ですが、NISAとiDeCoのインデックスをメインに、
投資以外にも節約、節税、副業などなど
ぜひ見守っていただけると嬉しいです。
貯金の原動力は、大好きな犬🐶
投資系Vtuber
一緒に資産形成も楽しみましょう！
ヽ(・∀・)人(・∀・)人(・∀・)ノ
—💰—💰—💰—
現在は、週６日勤務の自営業(犬の美容室)
将来設計は、
『サイドFIREして週３日は保護犬のボランティア活動する‼️』
—🐾—🐾—🐾—
節約系Vtuber
貯金系Vtuber
全部まとめて
資産公開系Vtuber(?)です🤣
Contents