正直FPが教える年代別「知っておくべきお金の知識」／情報弱者は一生カモられる／社会保険と投資の知識は全世代必須／子供の教育費／住宅ローン／金利／保険／退職金／年金／医療／介護／相続／遺言書【菱田雅生】

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

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＜出演者＞
菱田雅生　正直FP

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＜目次＞
00:00　ダイジェスト
01:27　21の質問スタート

・「正直FP」という肩書の理由を教えてください。正直じゃないFPがたくさんいるのでしょうか？
・年代別に必要なお金の知識を聞いていきます。
　20代で知っておくべきお金の知識は？
・30代で知っておくべきお金の知識は？
・40代で知っておくべきお金の知識は？
・50代で知っておくべきお金の知識は？
・60代で知っておくべきお金の知識は？
・70代以上で知っておくべきお金の知識は？
・日経平均株価が乱高下しても、新NISAなどの投資を続けた方がよいですか？
・不動産投資はおすすめですか？
・がん保険は必要ですか？
・子どもの学費は「学資保険」で準備するのがよいですか？
・一戸建てとマンション、どちらがよいですか？
・住宅ローンは、変動金利と固定金利、どちらがおすすめですか？
・自宅をお金に換えるなら、リースバックとリバースモーゲージ、どちらがよいですか？
・人生100年時代に、お金の不安を抱えている人へ、メッセージをお願いします

＜オススメ動画＞
▼「TIME IS」土井英司　出版コンサルタント / 書評家

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▼「TIME IS」藤野智哉　精神科医

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