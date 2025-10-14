楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を得る方法【お金の勉強　初級編】（アニメ動画）：第6回

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

【動画でご紹介したもの】
【楽天カード】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/68/1396/299925_374660

【楽天ゴールドカード】
https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/gold_card/?l-id=corp_oo_cchoice_cpnarea_mihoyu_gold

【楽天プレミアムカード】
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1500154&p_id=120&pc_id=126&pl_id=2864&guid=O

【楽天モバイル】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/59/4401/299925_374660/
※1年間無料キャンペーンは、2021年4月7日に終了しました

【楽天でんき】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/60/6572/299925_374660

【楽天ガス】
https://energy.rakuten.co.jp/gas/

【楽天ブックス】
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1500158&p_id=56&pc_id=56&pl_id=644&guid=ON

【楽天kobo】
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3528726&pid=886541427

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://liberaluni.com/community

★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF

楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/

00:00 intro
00:26 楽天経済圏はおすすめ（結論）
01:03 楽天経済圏とは？
01:39 ポイ活とは違うの？
02:36 具体的な方法
03:48 楽天経済圏への移行ステップ
07:14 注意点
08:10 まとめ

について解説しています。

※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。
【こびと株.com】
https://kobito-kabu.com/

【関連ブログ記事】
『【初心者向け】楽天証券の口座開設方法と手順を徹底解説！』

【初心者向け】楽天証券の口座開設方法・積立投資の開始手順を徹底解説！【メリット多数】

『楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を手に入れよう！』
https://liberaluni.com/rakuten-keizaiken1911

【関連動画】
第107回 楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を得る方法【お金の勉強　初級編】

第12回 ガッツリ稼げる？ポイントサイトで稼ぐ方法【ポイ活】【稼ぐ 実践編】

第1回 お金持ちになる時間単価の考え方【人生論】

