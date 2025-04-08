楽天カードNG集【これだけはやめて！】#shorts #クレジットカード #楽天カード
しかし、「とりあえず楽天カードで決済しとけばいいでしょ」ってなんでもかんでも決済していると、実はポイントめちゃくちゃ損します。
そこで今回は、
✅️絶対避けるべき楽天カードNG集3選
を紹介します！
1️⃣QRコード決済、電子マネーのチャージ
WAON、nanaco、Suicaなどにチャージしても、ポイントは還元されません。還元率はまさかの0%。3月からはJAL Payとかも対象外になるから要注意。
【ポイント還元率0%】
・WAON
・nanaco
・ファミペイ
・スマートICOCA
・モバイルICOCA
・モバイルPASMO
・モバイルSuica
・モバイルSuica(楽天ペイ)チャージ
・auPAY
・Kyash
2️⃣税金、保険料
ポイント還元率はまさかの0.2％！５万円決済しても、たった100ポイントしか貯まりません。自動車税とかNHK料金も含まれるから気を付けてください。
【税金】
・自動車税(軽自動車税を含む)
・固定資産税
・都市計画税
・法人税
・地方法人税
・贈与税
・源泉所得税
・住民税
【その他】
・国民年金保険料
・Yahoo!公金支払い
・地方税共同機構(eLTAX)
・NHK放送受信料(2024年8月1日利用分より適用)
3️⃣光熱費
水道、電気、ガスなどの光熱費もポイント還元率は0.2％！１万円決済しても、たった20ポイントしか貯まりません。
「ポイントあれこれ考えるのはめんどくさい！」って人は、どこで使っても1.2%の高還元を受けられるリクルートカードがおすすめです！
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