楽しい月5万円生活を実現する具体的な方法と人生戦略！年収100万円でも豊かに暮らせます

14時間 ago pikakichi2015@gmail.com

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▼動画の目次

00:00 はじめに
01:38 前提：税金が大幅に免除される年収100万円で暮らす
04:16 月5万円で生活する具体的な方法
04:41 └家賃：大阪・福岡・松山などの高コスパの都市に移住する
06:30 └インフラ費：電気3,000円、ガス2,000円、水道1,000円
07:03 └通信費：楽天モバイル or mineoがおすすめ
08:30 └食費：料理スキルを身につけて1食200円を目指す
09:31 └日用品費：「兼用化」と「まずは一番安い選択肢から試す」
10:24 └娯楽費：一人でできる創作の趣味を持つ
11:37 └国民年金：年収100万円ほどで全額免除
13:29 └国民健康保険：年収100万円ほどで7割減免
15:07 └所得税・住民税：年収100万円ほどで非課税
16:58 楽しい月5万円生活を実現する人生戦略
17:18 └1. 生活スキルを磨きながら資産を貯める
18:58 └2. 同時に創作の趣味を始める
20:05 └3. 国民年金は追納してでも満額納める
21:23 まとめ
24:03 なにおれKindle本の宣伝
24:46 エンディング

について解説しています。

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▼動画内で紹介したサービスなど
・家賃2万円の仲介サイトリンク
大阪市：
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福岡市：
https://www.athome.co.jp/chintai/theme/yachin_level_20000/fukuoka/fukuoka-locate/list/

松山市：
https://www.athome.co.jp/chintai/theme/yachin_level_20000/ehime/matsuyama-city/list/

・国民健康保険計算機
http://www.kokuho-keisan.com/

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▼チャンネル紹介
「少ないものとお金で楽しく暮らす」をコンセプトに、気楽に心地よく生きていくために必要なお金のことや考え方を発信しています。

▼プロフィール
32歳男性。月8万円で一人暮らし → 月13万円で夫婦二人暮らし。27歳のときに会社組織で生きることに苦しさを自覚し、「…

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