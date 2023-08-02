株主優待＆配当がエグイｗ　#shorts #株主優待 #高配当 #優待

28分 ago pikakichi2015@gmail.com

今回は人気優待3選を紹介しました！

株主優待や高配当株などの動画を投稿しています🐰✨
良かったら遊びに来てください！

9433　KDDI
3199　綿半ホールディングス
3003　ヒューリック

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