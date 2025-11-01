月5万円の不労所得が最強過ぎ！配当金を無限に生み出すマネーマシンが完成したぞ

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

不労所得、資産収入を手に入れることができれば、寝ている間にお金が増えていく、バイトしなくても、副業しなくても、本業出世しなくても毎月もらえるお金が増えてくる
そんなマネーマシンを作ることができればどんな生活になるのでしょうか？

そしてその達成には3000万円・5000万円というような金額は必要ないのです。ちょっとずつ成長していく資産をコツコツ積み立てていきながら、眺めておけばいいのです

今日からできる、今すぐできる行動をお話ししましたので
ぜひお金持ちへの第一歩を踏み出しましょう！
参考になれば嬉しいです

【配当金生活】毎月5万円の配当金までにやったこと

【思ってる10倍ヤバい】毎月10万円の積立投資の爆発力がエグい！

【圧倒的格差】資産を築ける人貧乏になる人の差はココです！

【富裕層ロードマップ】3000万円から富裕層を目指す道のりと労力https://youtu.be/iZTXie0zLPg

【プロフィール】
妻と娘２人の４人家族
医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資…

